Souls-подобный экшен Wuchang: Fallen Feathers получил новый геймплейный трейлер

Future Games Show на Gamescom Latin открылось новым трейлером Wuchang: Fallen Feathers, демонстрирующий больше сюжета и игрового процесса для экшен-RPG от Leenzee Games, которая выйдет 24 июля на ПК, PS5 и Xbox One, включая Game Pass.

Это интересная экшен-RPG, которая, кажется, немного перенимает стиль игр в жанре souls-like, учитывая акцент на боевые действия и присутствие, даже в коротком трейлере, врагов, которые кажутся определенно большими, воинственными и сложными.

Действие Wuchang: Fallen Feathers происходит во времена династии Мин в Древнем Китае, хотя влияние фэнтези также очевидно. Главная героиня истории — девушка-воин по имени Бай, наделенная особыми и сверхчеловеческими способностями. Оснащенная своего рода пернатой рукой, Бай способна пробуждать особые силы с помощью типа магии, каким-то образом связанного с птицами, что связано с особыми преданиями, в которых разворачивается история.