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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.1 348 оценок

Красочный трейлер Wuthering Waves знакомит игроков с Цзиньси

Gutsz
Новости

Одним из главных нововведений в версии 1.1 Wuthering Waves станет расширенный список игровых персонажей. К так называемым резонаторам присоединятся несколько очаровательных девушек, первой из которых будет Цзиньси. Разработчики подготовили специальный трейлер, который знакомит игроков с её характером и раскрывает её боевые способности.

Эффектный ролик показывает небольшую предысторию Цзиньси. Героиня стремится навести порядок в родном городе Цзиньчжоу и избавить его от надвигающейся угрозы. В этом ей помогут продвинутые навыки боя и мощные способности, дарованные драконом. Для тех, кому показалось мало геймплея, был опубликован более детальный обзор игрового процесса за Цзиньси, который можно увидеть ниже.

Цзиньси прибудет в Wuthering Waves вместе с обновлением 1.1. Релиз патча состоится 28 июня на ПК и мобильных платформах. О других важных изменениях в игре вы можете узнать здесь.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Jarvis666

По дизайну героев разрабы просели конечно. Всё персонажи какие-то блеклые и не интересные))

-2
AndralStormborn

Нет не все, а только вот эта. Следующая за ней Чанли будет куда ярче и красочнее.

-2