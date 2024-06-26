Красочный трейлер Wuthering Waves знакомит игроков с Цзиньси

Одним из главных нововведений в версии 1.1 Wuthering Waves станет расширенный список игровых персонажей. К так называемым резонаторам присоединятся несколько очаровательных девушек, первой из которых будет Цзиньси. Разработчики подготовили специальный трейлер, который знакомит игроков с её характером и раскрывает её боевые способности.
Эффектный ролик показывает небольшую предысторию Цзиньси. Героиня стремится навести порядок в родном городе Цзиньчжоу и избавить его от надвигающейся угрозы. В этом ей помогут продвинутые навыки боя и мощные способности, дарованные драконом. Для тех, кому показалось мало геймплея, был опубликован более детальный обзор игрового процесса за Цзиньси, который можно увидеть ниже.
Цзиньси прибудет в Wuthering Waves вместе с обновлением 1.1. Релиз патча состоится 28 июня на ПК и мобильных платформах. О других важных изменениях в игре вы можете узнать здесь.
По дизайну героев разрабы просели конечно. Всё персонажи какие-то блеклые и не интересные))
Нет не все, а только вот эта. Следующая за ней Чанли будет куда ярче и красочнее.