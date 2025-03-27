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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.5 727 оценок

Kuro Games выпустила крупное обновление 2.2 для Wuthering Waves

butcher69 butcher69

Kuro Games выпустила обновление 2.2 для Wuthering Waves доступное на ПК, PS5 и мобильных устройствах. Патч Tangled Truth in Inverted Tower продолжает историю Ринасциты, добавляя новых персонажей, квесты и механики.

Главной новинкой стала 5-звездочная Кантарелла — резонатор Хаоса с Ректификатором, использующая медуз для поддержки команды. В первой фазе баннеров ее сопровождает реран Камелии, а во второй — Хранительница Берега. Кроме того, Ровер получит Аэро стихию, а игроки смогут бесплатно забрать 5-звездочное оружие.

Сюжет продолжится на карте Avinoleum Theological Seminary, а за вход в игру подарят 600 астритов. Несмотря на сокращенный срок обновления (33 дня), контента будет достаточно. Wuthering Waves продолжает укреплять позиции в жанре, а уже 29 апреля выйдет в Steam.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
ОТСТУПНИК Style

русский завезли?

0
deathrocketandme

Официально нет, но есть русик. Правда хз про его качество.

0
AndrewSolt deathrocketandme

Качество - нейросетка с кое-каким редактированием. Понять в чем замес хватит, но для углубленных копаний в лоре не подходит. Плюс разработчик руссика теперь выпускает в срок перевод только для донатеров на бусти (или где он там собирает), а работягам надо ждать плюс минус неделю. Т.е. лезть в сюжет почти на середине патча.

2
ChromeDisaster

Нет и не собираются

-1
Пользователь ВКонтакте

Куро Гамес // Сергей Бегленко

0