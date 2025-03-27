Kuro Games выпустила крупное обновление 2.2 для Wuthering Waves

Kuro Games выпустила обновление 2.2 для Wuthering Waves доступное на ПК, PS5 и мобильных устройствах. Патч Tangled Truth in Inverted Tower продолжает историю Ринасциты, добавляя новых персонажей, квесты и механики.
Главной новинкой стала 5-звездочная Кантарелла — резонатор Хаоса с Ректификатором, использующая медуз для поддержки команды. В первой фазе баннеров ее сопровождает реран Камелии, а во второй — Хранительница Берега. Кроме того, Ровер получит Аэро стихию, а игроки смогут бесплатно забрать 5-звездочное оружие.
Сюжет продолжится на карте Avinoleum Theological Seminary, а за вход в игру подарят 600 астритов. Несмотря на сокращенный срок обновления (33 дня), контента будет достаточно. Wuthering Waves продолжает укреплять позиции в жанре, а уже 29 апреля выйдет в Steam.
русский завезли?
Официально нет, но есть русик. Правда хз про его качество.
Качество - нейросетка с кое-каким редактированием. Понять в чем замес хватит, но для углубленных копаний в лоре не подходит. Плюс разработчик руссика теперь выпускает в срок перевод только для донатеров на бусти (или где он там собирает), а работягам надо ждать плюс минус неделю. Т.е. лезть в сюжет почти на середине патча.
Нет и не собираются
Куро Гамес // Сергей Бегленко