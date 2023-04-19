Для WWE 2K23 вышло обновление 1.08 ©

Компания 2K Games выпустила обновление Title Update 1.08 для своей последней игры про рестлинг WWE 2K23. Кроме того, команда раскрыла полный список изменений, в котором указаны все исправления, доработки и изменения, которые принесет это обновление.

Согласно примечаниям к выпуску, патч 1.08 содержит различные улучшения ИИ. Например, в нем улучшена способность ИИ выполнять разнообразные атаки, особенно фирменные приемы, а также логика ИИ при выполнении спец атак в углу.

Стоит также отметить, что это обновление повышает стабильность в сетевых матчах. Кроме того, оно улучшает общий опыт при присоединении к сессии или принятии приглашения.

Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Вот здесь вы также можете найти полный журнал изменений.