WWE 2K23 17.03.2023
7.9 44 оценки

Для WWE 2K23 вышло обновление 1.08

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butcher69
Новости

Компания 2K Games выпустила обновление Title Update 1.08 для своей последней игры про рестлинг WWE 2K23. Кроме того, команда раскрыла полный список изменений, в котором указаны все исправления, доработки и изменения, которые принесет это обновление.

Согласно примечаниям к выпуску, патч 1.08 содержит различные улучшения ИИ. Например, в нем улучшена способность ИИ выполнять разнообразные атаки, особенно фирменные приемы, а также логика ИИ при выполнении спец атак в углу.

Стоит также отметить, что это обновление повышает стабильность в сетевых матчах. Кроме того, оно улучшает общий опыт при присоединении к сессии или принятии приглашения.

Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Вот здесь вы также можете найти полный журнал изменений.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
awareness of greatness

Нечего в этой серии игр не меняется, а вместо игр выходят патчи, которые продают за цену игры

-2
SteveAustin

такой мог написать, только человек который не играл в 2k23

0
awareness of greatness SteveAustin

С 2К15 играл, для коих создают эти патчи, продолжают верит в иное

0