Халк Хоган и другие легенды рестлинга в новом геймплейном трейлере WWE 2K24

Разработчик Visual Concepts и издатель 2K выпустили новый трейлер грядущей симулятора рестлинга WWE 2K24. Трейлер демонстрирует некоторые из новых функций, которые появятся в последней итерации игры WWE, включая возможность играть в качестве приглашенного рефери и драки за кулисами.

Одной из главных особенностей WWE 2K24 является тот факт, что игра празднует 40-летие WrestleMania с помощью режима Showcase. Судя по тому, что в последний раз игра WWE праздновала WrestleMania в WWE 2K14, режим, скорее всего, проведет игроков через 4 десятилетия важных матчей и сюжетных линий, которые начались или достигли кульминации на ежегодном событии.

В WWE 2K24 также появится новый режим MyRISE, в котором будет два разных карьерных пути в зависимости от того, в каком дивизионе выступает рестлер - мужском или женском.

Релиз WWE 2K24 запланирован на 8 марта и состоится на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.