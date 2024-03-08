WWE 2K24 выпускает обновление 1.03

Патч 1.03 для WWE 2K24, значительно улучшает плавность действий в ринге. В нем исправлены многие проблемы, о которых сообщалось во время раннего доступа к игре WWE 2K24. Эти проблемы включают сбои , возникающие при выборе параметров игроком в "Творениях сообщества", сбои, связанные с альтернативными нарядами Бьянки Белер и проблемы с волосами Чайны.

Также были внесены изменения в сетевой процесс WWE 2K24, особенно в отношении режима "Военные игры" для 8 человек, который впервые появился в прошлогодней WWE 2K23. Режимы "Создать суперзвезду" и "Создать арену" также претерпели изменения, чтобы позволить фанатам более свободно создавать своих собственных бойцов и ринги, минуя технические проблемы. В режиме "Вселенная" улучшена стабильность, в том числе исправлены проблемы с "За кулисами потасовок", а в режиме "MyFaction" исправлены различные проблемы с описаниями целей матча, суперкартами боссов и общей стабильностью.