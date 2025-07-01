WWE 2K25 выйдет на Switch 2 уже 23 июля

Издатель 2K и разработчик Visual Concepts выпустят симулятор рестлинга WWE 2K25 для новенькой гибридной консоли Nintendo Switch 2 во второй половине месяца — 23 июля. К слову, предзаказы уже доступны.

Файтинг выйдет сразу в трех изданиях: Bloodline Edition включает Романа Рейнса и членов доминирующей фракции Bloodline на обложке; Deadman Edition может похвастаться культовым Гробовщиком; Standard Edition порадует обложками с упомянутым Рейнсом и Полом Хейманом.

WWE 2K25 дебютировала на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam) 14 марта.