Космическая песочница X4 получила дополнение Kingdom End и крупное обновление 6.00 ©

EGOSOFT, одна из ведущих немецких студий по разработке игр, сегодня выпустила новую главу в своей многолетней серии космических симуляторов. X4: Kingdom End — четвертое дополнение к текущей игре серии X4: Foundations. X4 была выпущена для ПК в ноябре 2018 года и с тех пор регулярно улучшается и расширяется за счет крупных обновлений.

В X4: Kingdom End поклонников космических симуляторов ждет долгожданное воссоединение с Боронами. Откройте для себя уникальные корабли и отправляйтесь вместе с ними в путешествие по уникальным системам. Посетите увлекательные локации, раскройте старые секреты и заведите новые знакомства.

Одновременно с новым дополнением EGOSOFT также выпускает еще одно бесплатное обновление для основной игры X4: Foundations. В версии 6.00 реализовано следующее поколение встроенного графического движка EGOSOFT с несколькими значительными визуальными улучшениями (включая оптимизированное освещение и сопоставление параллакса).

Кроме того, имеется интеграция совершенно нового физического движка Jolt Physics. Независимо от того, путешествуете ли вы по полю астероидов, пристыковываетесь к космической станции или участвуете в бою, Jolt Physics добавляет новый уровень реализма и погружения в каждый момент игрового процесса.

В дополнение к техническим улучшениям, версия 6.00 также содержит инновации в игровом процессе, такие как новая функция позиционной защиты, которая позволяет игрокам иметь единый флот под командованием авианосцев для защиты нескольких локаций, сохраняя при этом оптимизированную структуру поддержки. Новый режим камеры Live Stream позволяет вам наблюдать за интересными событиями и сценами, разворачивающимися в вашей игре, в режиме реального времени. Будь то эпическое космическое сражение, шумная космическая станция или красивая туманность, этот новый режим поможет вам.

Полный журнал изменений для обновления X4: Foundations 6.00 можно найти на форуме Egosoft.