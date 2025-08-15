X4: Foundations готовится к шпионским миссиям - анонсировано дополнение Envoy Pack

Студия Egosoft представила новое дополнение Envoy Pack для космического симулятора X4: Foundations, которое добавит в игру свежие миссии, корабли и стартовые условия.

Главной звездой станет стелс-фрегат «Посланник» — корабль среднего класса, созданный для секретных операций, разведки и перехвата информации. Он получит обтекаемый корпус, эксклюзивные подсистемы и интерьер в стиле подводной лодки. Игроки смогут свободно исследовать его внутренние помещения, а также использовать продвинутый режим стелса, уникальные протоколы камуфляжа для разных фракций и специальные детали для тайных операций.

Вместе с ним в игре появится загадочный корабль «Сайфер» и новая цепочка миссий в открытом космосе. Кроме того, разработчики подготовят уникальное начало кампании с собственным сектором вселенной, что позволит игрокам по-новому взглянуть на освоение галактики.

Egosoft обещает, что Envoy Pack станет настоящим подарком для тех, кто любит скрытные и тактические сценарии в X4: Foundations.