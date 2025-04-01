Valve приобретает X-WAR - что ждет игру в будущем?

Студия Valve официально приобрела права на X-WAR — это решение открывает новые перспективы для развития проекта.
Что это значит для игроков?
- Полная интеграция инфраструктуры в экосистему Steam;
- Новые лутбоксы, скины, трейды, керамбитов из CS частей;
- Реализация кроссплатформенной игры с разных устройств;
- Торговля скинами в Steam Market и система ачивок.
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Хватит это гумно здесь рекламировать.
У многих людей тут уже 2 апреля
На мыло.
Жаль нельзя блокировать новости от конкретных пользователей или игр... реально, это уже бред
Почему модерация не сносит подобный мусорный спам?
Денег занесли.
Я больше чем уверен, что Valve даже не знают о существовании этой недо игры
хорошая шутка. но НЕТ
Хрен овый клон своей игры купили, вот бы рокстар так поделки скупала у нее клонов 20 наверное. Я думал в 25году меня удивить нельзя ничем но мир меняется, или просто скупают конкурентов.
С 1 апреля и вас)
Забавно то, что только на этом сайте новость о покупке этого игрошлака.
Себя не похвалишь. Другие не похвалят. Справедливо. Покупать дешевый клон кс... нет. Спасибо такое нам не надо.