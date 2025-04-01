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X-WAR 11.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица
3.4 16 оценок

Valve приобретает X-WAR - что ждет игру в будущем?

X-WAR_GAME_XRPL X-WAR_GAME_XRPL Официальный аккаунт

Студия Valve официально приобрела права на X-WAR — это решение открывает новые перспективы для развития проекта.

Что это значит для игроков?

  • Полная интеграция инфраструктуры в экосистему Steam;
  • Новые лутбоксы, скины, трейды, керамбитов из CS частей;
  • Реализация кроссплатформенной игры с разных устройств;
  • Торговля скинами в Steam Market и система ачивок.

Следите за новостями! Впереди много интриг!

X-WAR переехала в Epic Games Store - что это даёт игрокам
X-WAR - релиз, предыстория и планы на будущее
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-33
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Котян Сутоевич

Хватит это гумно здесь рекламировать.

12
Kamishini1993

У многих людей тут уже 2 апреля

9
JustA_NiceGuy

На мыло.

7
Max Rolens

Жаль нельзя блокировать новости от конкретных пользователей или игр... реально, это уже бред

7
Imperator Palpatin

Почему модерация не сносит подобный мусорный спам?

6
Нейтан Дрейк

Денег занесли.

2
Nodas

Я больше чем уверен, что Valve даже не знают о существовании этой недо игры

5
d3v1z0r

хорошая шутка. но НЕТ

3
MAD_Terminator

Хрен овый клон своей игры купили, вот бы рокстар так поделки скупала у нее клонов 20 наверное. Я думал в 25году меня удивить нельзя ничем но мир меняется, или просто скупают конкурентов.

1
Raf9111

С 1 апреля и вас)

1
Ammati

Забавно то, что только на этом сайте новость о покупке этого игрошлака.

Себя не похвалишь. Другие не похвалят. Справедливо. Покупать дешевый клон кс... нет. Спасибо такое нам не надо.

1