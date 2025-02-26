X-WAR - релиз, предыстория и планы на будущее

В конце прошлого года состоялся релиз нашего проекта X-WAR — WEB3 шутера от первого лица, собранного на UE5 и блокчейне XRPL.

Главная особенность игры заключается в том, что ты можешь не только соревноваться с другими игроками, но и получать за это награду в виде токенов $XWAR — эти токены легко обмениваются на фиатные деньги. Каждый твой выстрел, каждая добытая награда — это твоя монета в свой криптовалютный кошелек.

Немного предыстории:

Проект берет свое начало в 2020 году, когда мы впервые запустили инициативу. Уже тогда поставили перед собой цель создать уникальный игровой продукт, который смог бы объединить новую на тот момент технологию блокчейна и геймплей динамичного шутера вроде Call of Duty CS.GO.

Для реализации идеи мы привлекли инвестиции через предпродажу токенов, что позволило начать разработку игры.

За прошедшие три года мы проделали огромную работу — не только создали игру, но и полностью выполнили все обязательства перед нашими инвесторами. Более того, наши инвесторы смогли заработать на вложениях, что подтверждает успех проекта. Мы перевыполнили первоначальный план, что означает, что все обещания были выполнены, и даже больше...

Сегодня у проекта более 10 000 активных игроков, что демонстрирует популярность и востребованность нашего продукта.

После релиза:

Мы активно обновляем игру. Например, недавно полностью обновили одну из наших карт и продолжаем обновлять другие, добавляя новые функции и улучшая геймплей. Чтобы быть честными перед комьюнити, публикуем патчноуты со всеми изменениями и планами.

Почему стоит попробовать:

Мы знаем, что тема блокчейна и криптовалюты в наше время несколько очернена, но наш проект действительно работает. В целом, он может стать отличным выбором для тех, кто хочет совместить удовольствие от игры с возможностью заработка.

Пиковый онлайн приходится на 20:00 по МСК, так что в это время можешь смело заходить поиграть. Ссылки на сайт и комьюнити есть здесь в нашем профиле.

Там проводятся еженедельные конкурсы и ивенты, где все общаются и помогают друг другу с вопросами. Разработчики также активно участвуют в обсуждениях.

*все изменения, патчноуты и конкурсы будут также публиковаться на PlayGround.ru.