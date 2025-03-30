X-WAR наступает - тысячи новых игроков из России и Кореи!

Мы проделали огромную работу, и совсем скоро X-WAR станет доступен для скачивания в Epic Games в России и Южной Корее!

Это значит, что к нам присоединятся тысячи новых игроков, ведь по статистике:

В Южной Корее — 28-30 миллионов фанатов онлайн-игр.

В России — 30-40 миллионов активных геймеров.

Мы продолжим улучшать игру и создавать дружное сообщество вокруг X-WAR. Делитесь своими мыслями в комментариях — а мы готовим новые обновления!