Acquire анонсировала шутер XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 для PS5, Switch и ПК ©

Компания Acquire, разработчик AKIBA’S TRIP и Octopath Traveler, анонсировала шутер XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 для PlayStation 5, Switch и ПК (Steam). Он будет выпущен этой осенью как первое самостоятельно изданное издание компании в мире на английском, французском, немецком, испанском, бразильском португальском, польском, японском и упрощенном китайском языках.

«Наше новое издательское подразделение состоит из самых ярких молодых специалистов по разработке игр в Японии, которые работают под руководством отмеченной наградами творческой команды Acquire», — сказал президент Acquire Такума Эндо в пресс-релизе. «XALADIA полностью модернизирует классический шутер с двумя джойстиками и является лишь началом для нашей недавно сформированной команды. Мы с нетерпением ждем возможности раскрыть больше проектов в ближайшее время».

Очаруйте игроков одноэкранным боем без прокрутки, яркими атаками поддержки с вооружением и красивой 3D-графикой. Не пропустите новый сенсационный шутер XALADIA. В качестве элитного солдата спецподразделения планетарной исследовательской группы вы побывали на многочисленных планетах для проведения разведывательных миссий и колонизации по всей галактике. Однако внезапно появляется враг, который мешает вашей миссии.

Огромная сила, которая охватывает всю вселенную, оказывается крайне агрессивными инопланетными космическими пиратами. Штаб отдает приказ вам, который полон решимости бороться за защиту планет: «Поддерживая планетарную колонизацию, истребить противника и вернуться на Землю (базу)». В 21XX году начинается долгая борьба за космическое господство между человечеством и космическими пиратами.