Состоялся релиз аркадного шутера XALADIA: Rise of the Space Pirates X2

Шутер с двумя джойстиками XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 стал доступен на PlayStation 5, Switch и PC (через Steam), сообщил издатель и разработчик ACQUIRE. Стоимость игры составляет 18 долларов.
Также в продажу поступили два дополнения: «Пакет игровых персонажей» и «Пакет оружия» стоимостью по 5 долларов. Первый добавляет в игру игровых персонажей Боевую Пантеру и Черного Самурая, а второй пополняет арсенал пятью новыми стволами.
Будучи специальным солдатом планетарной исследовательской группы, вы путешествуете по множеству планет с исследовательскими миссиями и колонизацией. На пути у вас стоят агрессивные космические пираты и пришельцы всевозможных мастей.