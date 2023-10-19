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XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 Осень 2023
4 3 оценки

Состоялся релиз аркадного шутера XALADIA: Rise of the Space Pirates X2

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ltdx
Новости

Шутер с двумя джойстиками XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 стал доступен на PlayStation 5, Switch и PC (через Steam), сообщил издатель и разработчик ACQUIRE. Стоимость игры составляет 18 долларов.

Также в продажу поступили два дополнения: «Пакет игровых персонажей» и «Пакет оружия» стоимостью по 5 долларов. Первый добавляет в игру игровых персонажей Боевую Пантеру и Черного Самурая, а второй пополняет арсенал пятью новыми стволами.

Будучи специальным солдатом планетарной исследовательской группы, вы путешествуете по множеству планет с исследовательскими миссиями и колонизацией. На пути у вас стоят агрессивные космические пираты и пришельцы всевозможных мастей.

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