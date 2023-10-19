Состоялся релиз аркадного шутера XALADIA: Rise of the Space Pirates X2

Под вашим управлением находится один из лучших солдат космического отряда, который занимается исследованием и освоением новых планет. Вы видели множество чудес и опасностей в галактике, но ничто не сравнится с тем, что ждёт вас теперь. Злобные инопланетяне-пираты объявили войну человечеству и пытаются захватить все миры. Вам предстоит сражаться за свою родную планету и будущее всей расы.

Вас ждёт космическая сага о битве за Вселенную между людьми и пиратами.