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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.8 117 оценок

Хендерсон: мои позитивные отчёты о численности игроков XDefiant вынудили Ubisoft засекретить статистику

Lunersun
Новости

Французская компания Ubisoft, известный разработчик и издатель видеоигр, приняла меры по ограничению доступа своих сотрудников к статистическим данным о количестве игроков в шутере XDefiant. Это произошло вскоре после того, как журналист Том Хендерсон поделился инсайдерской информацией о впечатляющих показателях игры.

В конце мая Хендерсон сообщил, ссылаясь на собственные источники в Ubisoft, что за первую неделю после выхода в XDefiant сыграли почти 8 миллионов человек. Это превзошло ожидания самой компании. Однако вскоре после публикации этих позитивных новостей, доступ к статистике игры для сотрудников Ubisoft был закрыт.

Хендерсон выразил удивление таким решением компании, ведь утечка содержала исключительно хорошие новости об успехах игры, хоть и не была одобрена официально. Журналист отметил, что когда сотрудники Ubisoft жалуются на проблемы домогательств, сексизма и переработок внутри компании, руководство почти никак не реагирует на это.

Пока неясно, что стало истинной причиной ограничения доступа к данным — желание скрыть реальное положение дел от сотрудников или попытка предотвратить дальнейшие утечки. Официальных комментариев от представителей Ubisoft по этому вопросу пока не поступало.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Без негатива

Произошёл передоз позитива

2
Fantоmas

Для бесплатной игры вполне удобоваримо.

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