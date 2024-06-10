Хендерсон: мои позитивные отчёты о численности игроков XDefiant вынудили Ubisoft засекретить статистику

Французская компания Ubisoft, известный разработчик и издатель видеоигр, приняла меры по ограничению доступа своих сотрудников к статистическим данным о количестве игроков в шутере XDefiant. Это произошло вскоре после того, как журналист Том Хендерсон поделился инсайдерской информацией о впечатляющих показателях игры.
В конце мая Хендерсон сообщил, ссылаясь на собственные источники в Ubisoft, что за первую неделю после выхода в XDefiant сыграли почти 8 миллионов человек. Это превзошло ожидания самой компании. Однако вскоре после публикации этих позитивных новостей, доступ к статистике игры для сотрудников Ubisoft был закрыт.
Хендерсон выразил удивление таким решением компании, ведь утечка содержала исключительно хорошие новости об успехах игры, хоть и не была одобрена официально. Журналист отметил, что когда сотрудники Ubisoft жалуются на проблемы домогательств, сексизма и переработок внутри компании, руководство почти никак не реагирует на это.
Пока неясно, что стало истинной причиной ограничения доступа к данным — желание скрыть реальное положение дел от сотрудников или попытка предотвратить дальнейшие утечки. Официальных комментариев от представителей Ubisoft по этому вопросу пока не поступало.
Произошёл передоз позитива
Для бесплатной игры вполне удобоваримо.