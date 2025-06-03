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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.7 151 оценка

Ubisoft закрыла сервера XDefiant

Gruz_ Gruz_

Возможно, многие уже забыли об анонсе, который Ubisoft сделала в декабре прошлого года. Тогда французский издатель подтвердил окончательное закрытие своего бесплатного многопользовательского шутера XDefiant в июне 2025 года.

И вот сегодня, во вторник, 3 июня, серверы игры окончательно закрылись. Начиная с сегодняшнего дня, игру больше невозможно ни запустить, ни вообще получить к ней доступ. Все игроки, которые приобрели Ultimate Founder's Pack, смогут получить полный возврат средств. Более того, возврат средств получат и те игроки, которые делали любые внутриигровые покупки в течение последних 30 дней.

XDefiant быстрее всех проектов Ubisoft преодолела отметку в 5 миллионов игроков: за первую неделю в игру сыграли 8 миллионов человек. С момента релиза 21 мая 2024 года в игру сыграли более 15 миллионов человек. И все же модель free-to-play не оправдала себя ни по количеству активных игроков, ни по доходам.

XDefiant просуществовала чуть больше года с момента запуска в мае 2024 года.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
NargrubWal

Еще одна донатная помойка канула в лето.

8
Vad Pvn

Не Лето, а Лету, это река такая...

3
AlexFoRestor Vad Pvn

Может он имел в виду Джареда Лето

2
Vad Pvn AlexFoRestor

слова "кануло" означает потонула...

1
Hevin

Не зря их зовут убейсофтом

7
AlexFoRestor

Земля стекловатой. Ещё Сержа Хаскойта под шконарь и репутация будет очищена.

4
Саша Борцов

когда закроют саму ubisoft?

4
Raphtallia
4
Syntrax

бедные петухи с неграми

3
Генерал Анатолий

XDeficiente

1
TheNikolay00

Они же говорили, что с игрой все хорошо😂

1
Aleksey Aleshka

Сама когда закроется?

1
MagneticEnnio

насрать.

1
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