Ubisoft закрыла сервера XDefiant

Возможно, многие уже забыли об анонсе, который Ubisoft сделала в декабре прошлого года. Тогда французский издатель подтвердил окончательное закрытие своего бесплатного многопользовательского шутера XDefiant в июне 2025 года.

И вот сегодня, во вторник, 3 июня, серверы игры окончательно закрылись. Начиная с сегодняшнего дня, игру больше невозможно ни запустить, ни вообще получить к ней доступ. Все игроки, которые приобрели Ultimate Founder's Pack, смогут получить полный возврат средств. Более того, возврат средств получат и те игроки, которые делали любые внутриигровые покупки в течение последних 30 дней.

XDefiant быстрее всех проектов Ubisoft преодолела отметку в 5 миллионов игроков: за первую неделю в игру сыграли 8 миллионов человек. С момента релиза 21 мая 2024 года в игру сыграли более 15 миллионов человек. И все же модель free-to-play не оправдала себя ни по количеству активных игроков, ни по доходам.

XDefiant просуществовала чуть больше года с момента запуска в мае 2024 года.