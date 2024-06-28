XDefiant привлекла 11 миллионов игроков

Не было недостатка в скептицизме вокруг XDefiant в преддверии её релиза, и, как многие ожидали, что касается критического приема, бесплатный многопользовательский шутер от Ubisoft не произвел большого впечатления после своего релиза в мае. Однако, несмотря на это, похоже, что игра уверенно стартовала с точки зрения количества игроков.
Как сообщил генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо в интервью, опубликованном на официальном сайте компании, XDefiant преодолела отметку в 11 миллионов игроков на всех платформах с момента своего релиза чуть больше месяца назад. В предыдущих отчетах утверждалось, что игра привлекла более 8 миллионов игроков на неделе запуска.
«Нам нужно продолжать внимательно прислушиваться к нашим игрокам и принимать обоснованные решения о том, на чем сосредоточить наши усилия, потому что если вы преуспеете в GaaS, вы сможете добиться успеха в долгосрочной перспективе», — сказал Гиймо, когда его спросили об амбициях Ubisoft в сфере онлайн-сервисов.
«Давайте посмотрим на XDefiant. Предстоит проделать большую работу, но за короткое время она смогла привлечь 11 миллионов игроков. И это число будет увеличиваться со всей работой, проделанной командой, чтобы гарантировать, что первый сезон принесет гораздо больше в существующий опыт. Речь идет о том, чтобы делать правильный выбор и придерживаться его».
На вопрос о том, чего Ubisoft ждет от XDefiant в будущем, Гиймо сказал, что игре еще «предстоит долгий путь», и что команда разработчиков намерена продолжать работать с сообществом для дальнейшего улучшения опыта.
«Ну, помимо постоянного обновления, разнообразия и оптимизированного игрового процесса, я бы хотел видеть её в качестве серьезного киберспорта», — сказал он. «Но на самом деле, для такой игры нет предела будущему. И у нас есть фантастическая команда, которая слушает наших игроков и общается с ними, что очень важно. Мы начали хорошо, но нам еще предстоит пройти долгий путь, и я с нетерпением жду, когда мы примем вызов».
XDefiant доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Первый сезон контента после запуска шутера должен начаться 2 июля.
Интересно.
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