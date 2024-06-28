XDefiant привлекла 11 миллионов игроков

Мультиплеерный шутер от первого лица, который погружает игроков в мир соперничества и командной игры. Вы берёте на себя роль бойца-отступника, сражающегося за свою фракцию и стремящегося привести свою команду к победе любой ценой.

Ключевая особенность игры — это глубокая кастомизация и возможность адаптации вашего персонажа под ваш уникальный стиль игры. Вы начинаете с выбора фракции, каждая из которых представляет собой отдельный класс со своими уникальными способностями и ультимативными приемами. Эти фракции взяты из знаковых игровых вселенных Ubisoft, что добавляет игре узнаваемости и разнообразия.

Другой важный аспект игры — кастомизация снаряжения. XDefiant позволяет создавать и сохранять различные наборы оружия и устройств, подбирая оптимальную комбинацию под свой стиль игры и роль в команде. Штурмовые винтовки, дробовики, снайперские винтовки, пистолеты — каждый тип оружия имеет свои сильные и слабые стороны, и умение правильно их применять может стать ключом к победе. Модификации и устройства добавляют ещё больше вариативности и тактических возможностей.

Режимы игры также отличаются разнообразием. Классический «Контроль зоны» требует от команд захвата и удержания ключевых точек на карте. «Сопровождение» ставит перед игроками задачу защитить ценный груз и доставить его в пункт назначения. «Оккупация» превращает матч в динамичное противостояние за контроль над территорией. И это лишь некоторые из доступных режимов.