Благодаря крупнейшему обновлению в Xenonauts 2 появились новые миссии, новый НЛО и многое другое

Xenonauts 2, вышедшая в раннем доступе в июле 2023 года, является продолжением одной из самых любимых пошаговых тактических игр со времен оригинальной XCOM. 19 февраля 2024 года для игры вышло большое обновление 1.3, добавившее массу новых материалов и испытаний для охотников за инопланетянами.
НЛО класса «Крейсер» теперь доступны инопланетянам и усложнят жизнь ксенонавтам, тем более что экипажи этих новых транспортных средств оснащены мощным термоядерным оружием – что также представляет собой совершенно новую угрозу. К счастью, вашим ксенонавтам также будут предоставлены новые игрушки, которые помогут справиться с этими проблемами.
Естественно, вы сможете исследовать и перепроектировать это термоядерное оружие, добавляя его в свой собственный арсенал и позволяя пришельцам попробовать их собственное лекарство. В обновлении 1.3 вы наконец-то сможете модернизировать свои десантные корабли и перехватчики до третьего уровня, что позволит им выдерживать битву за превосходство в воздухе гораздо надежнее, чем раньше. Еще одним огромным благом для ксенонавтов станет совершенно новая платформа ARES, модернизированная версия проверенного MARS – эта оружейная платформа с дистанционным управлением использует инопланетные технологии для парения над землей.
Кроме того, был представлен ряд новых карт, чтобы оживить раннюю игру и, в частности, борьбу с уборщиками – очень желанный пункт в списке, поскольку отсутствие разнообразия карт было одной из моих проблем в стартовой версии в прошлом году. .
Что касается технической стороны, разработчики заявили, что игра должна загружаться примерно на 30% быстрее, чем раньше, во всех разделах. Тактические брифинги также были перенесены на экран загрузки, что устранило еще одно препятствие между вами и действием. Кстати говоря: обновление 1.3 принесло множество улучшений ИИ, например, гражданское население стало менее склонным к суициду.
Полный журнал изменений можно прочитать здесь.
Xenonauts 2 доступна в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.
Как разродятся на полную версию, так и поиграю. Манал я этот ранний доступ.