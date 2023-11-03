Ziggurat опубликовала трейлер ролевого шутера от первого лица с открытым миром Boiling Point: Road to Hell

Любимая классика и пионер жанра исследования открытого мира от первого лица, Boiling Point: Road to Hell от издателя Ziggurat Interactive, вернется 14 ноября 2023 года на ПК в GOG и Steam. Отправляйтесь в живой мир Реалии, где вес ваших решений может поставить вас не на тот конец бочки или найти союзников, необходимых для успеха. Это суровое и захватывающее приключение позволяет вам стать свидетелем того, как далеко некоторые готовы зайти ради людей, которых они любят.

В данном случае дорогу в ад проходит Сол Майерс, член Французского Иностранного легиона, чья дочь Лиза пропала без вести во время работы журналистом в вымышленной южноамериканской стране Реалиа. Без колебаний Сол бронирует рейс в Реалию и отправляется на смелую и невероятно опасную миссию по поиску дочери. Запутанная паутина политической коррупции и нарастающая гражданская война грозят погрузить Сола глубже, чем он может выдержать, но важно только одно: найти Лизу.

Boiling Point: Road to Hell была первоначально опубликована Atari и выпущена в 2005 году и была частью волны ролевых шутеров, в которую входили Far Cry, S.T.A.L.K.E.R и Saints Row. В этом переиздании для ПК вы сможете насладиться повествованием, большим количеством перестрелок и взрывов, а также значительными улучшениями стабильности игры от нынешнего разработчика Big Boat.