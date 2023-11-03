Ziggurat опубликовала трейлер ролевого шутера от первого лица с открытым миром Boiling Point: Road to Hell

Любимая классика и пионер жанра исследования открытого мира от первого лица, Boiling Point: Road to Hell от издателя Ziggurat Interactive, вернется 14 ноября 2023 года на ПК в GOG и Steam. Отправляйтесь в живой мир Реалии, где вес ваших решений может поставить вас не на тот конец бочки или найти союзников, необходимых для успеха. Это суровое и захватывающее приключение позволяет вам стать свидетелем того, как далеко некоторые готовы зайти ради людей, которых они любят.
В данном случае дорогу в ад проходит Сол Майерс, член Французского Иностранного легиона, чья дочь Лиза пропала без вести во время работы журналистом в вымышленной южноамериканской стране Реалиа. Без колебаний Сол бронирует рейс в Реалию и отправляется на смелую и невероятно опасную миссию по поиску дочери. Запутанная паутина политической коррупции и нарастающая гражданская война грозят погрузить Сола глубже, чем он может выдержать, но важно только одно: найти Лизу.
Boiling Point: Road to Hell была первоначально опубликована Atari и выпущена в 2005 году и была частью волны ролевых шутеров, в которую входили Far Cry, S.T.A.L.K.E.R и Saints Row. В этом переиздании для ПК вы сможете насладиться повествованием, большим количеством перестрелок и взрывов, а также значительными улучшениями стабильности игры от нынешнего разработчика Big Boat.
Указано что нет русского.
так игра украинская.шо ты хотел
Так там и украинского нету. Шарм игры был в русских голосах.
Нет лол, там ужасная ру озвучка была. Это тебе не сталкер
Нормальная озвучка. Вспомни например, как ЦРУ озвучили. Не хотелось ли от этого улыбнуться?
Да нормальная озвучка была. Меньше СтопГейм или Унылого или хрен знает кого ты там смотрел слушать надо.
Ксенус точка кипения, так если что.
А что ее разве в Стиме не было?!
Только вторая часть
лол все про нее забыли уже , теперь ваще можно как новую толкать тем более на стымсвалке будет нереальным хитом тк остальное просто наилютейший трышак… и хенус будет смотрецца как игра тыщелетия там… игра воощемта ничего такая была в свое время