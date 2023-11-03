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Boiling Point: Road to Hell 19.05.2005
8.5 596 оценок

Ziggurat опубликовала трейлер ролевого шутера от первого лица с открытым миром Boiling Point: Road to Hell

monk70
Новости

Любимая классика и пионер жанра исследования открытого мира от первого лица, Boiling Point: Road to Hell от издателя Ziggurat Interactive, вернется 14 ноября 2023 года на ПК в GOG и Steam. Отправляйтесь в живой мир Реалии, где вес ваших решений может поставить вас не на тот конец бочки или найти союзников, необходимых для успеха. Это суровое и захватывающее приключение позволяет вам стать свидетелем того, как далеко некоторые готовы зайти ради людей, которых они любят.

В данном случае дорогу в ад проходит Сол Майерс, член Французского Иностранного легиона, чья дочь Лиза пропала без вести во время работы журналистом в вымышленной южноамериканской стране Реалиа. Без колебаний Сол бронирует рейс в Реалию и отправляется на смелую и невероятно опасную миссию по поиску дочери. Запутанная паутина политической коррупции и нарастающая гражданская война грозят погрузить Сола глубже, чем он может выдержать, но важно только одно: найти Лизу.

Boiling Point: Road to Hell была первоначально опубликована Atari и выпущена в 2005 году и была частью волны ролевых шутеров, в которую входили Far Cry, S.T.A.L.K.E.R и Saints Row. В этом переиздании для ПК вы сможете насладиться повествованием, большим количеством перестрелок и взрывов, а также значительными улучшениями стабильности игры от нынешнего разработчика Big Boat.

-2
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
VaZZers

Указано что нет русского.

8
Коля Кощей

так игра украинская.шо ты хотел

2
VaZZers Коля Кощей

Так там и украинского нету. Шарм игры был в русских голосах.

5
AlexFullBeast VaZZers
Так там и украинского нету. Шарм игры был в русских голосах.

Нет лол, там ужасная ру озвучка была. Это тебе не сталкер

-6
VaZZers AlexFullBeast

Нормальная озвучка. Вспомни например, как ЦРУ озвучили. Не хотелось ли от этого улыбнуться?

2
РикоЧико AlexFullBeast

Да нормальная озвучка была. Меньше СтопГейм или Унылого или хрен знает кого ты там смотрел слушать надо.

2
ka4o4ek

Ксенус точка кипения, так если что.

2
vertehwost
1
РикоЧико

А что ее разве в Стиме не было?!

-1
Коля Кощей

Только вторая часть

0
Wolfenstein

лол все про нее забыли уже , теперь ваще можно как новую толкать тем более на стымсвалке будет нереальным хитом тк остальное просто наилютейший трышак… и хенус будет смотрецца как игра тыщелетия там… игра воощемта ничего такая была в свое время

-5