В Xtract начались новогодние праздники - уникальные контракты и награды

Онлайн-шутер Xtract наполнился новогодней атмосферой. В игре стартовало тематическое событие с уникальными наградами и интересными заданиями.
Организация "ГРААЛЬ" подготовила праздник для всех охотников за сокровищами, но подарки загадочным образом исчезают. Объединитесь со своими товарищами, чтобы найти улики и вернуть пропажу.
«Волнорез» погрузился в атмосферу праздника, поэтому вы ощутите новогоднее настроение сразу же, как только зайдете в игру. Под елкой находится груда подарков, один из них непростой — выясните, какой именно. Открыв его, загляните в меню кастомизации и узнайте, что же ждало вас под елкой. Обратите внимание: подарок можно получить только один раз за новогоднее событие!
Также всем охотникам за сокровищами станут доступны различные тематические задания и контракты. Выполняя их, вы получите специальную валюту — вандериум. За него можно приобрести особые украшения для персонажа и профиля, а также купить прогресс сезонного пропуска. Валюта уникальна и после завершения события конвертируется во внутриигровую.
На базе можно развлечься кидаясь снежками в других игроков. Событие стартовало сегодня и продлиться до 18 января.
А когда игру закроют? А то что-то странно, что ещё живёт...