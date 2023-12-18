В Xtract начались новогодние праздники - уникальные контракты и награды

Онлайн-шутер Xtract наполнился новогодней атмосферой. В игре стартовало тематическое событие с уникальными наградами и интересными заданиями.

Организация "ГРААЛЬ" подготовила праздник для всех охотников за сокровищами, но подарки загадочным образом исчезают. Объединитесь со своими товарищами, чтобы найти улики и вернуть пропажу.

«Волнорез» погрузился в атмосферу праздника, поэтому вы ощутите новогоднее настроение сразу же, как только зайдете в игру. Под елкой находится груда подарков, один из них непростой ­­— выясните, какой именно. Открыв его, загляните в меню кастомизации и узнайте, что же ждало вас под елкой. Обратите внимание: подарок можно получить только один раз за новогоднее событие!

Также всем охотникам за сокровищами станут доступны различные тематические задания и контракты. Выполняя их, вы получите специальную валюту — вандериум. За него можно приобрести особые украшения для персонажа и профиля, а также купить прогресс сезонного пропуска. Валюта уникальна и после завершения события конвертируется во внутриигровую.

На базе можно развлечься кидаясь снежками в других игроков. Событие стартовало сегодня и продлиться до 18 января.