Моддер сделал невероятное, добавив кооператив в Yakuza 5

Серия Yakuza не особо дружелюбна к модам. Однако, это не помешало игрокам разработать ряд интересных модификаций, хотя, пожалуй, ни одна из них не сравнится с Intertwined Fates, выпущенной несколько дней назад.

Проект добавляет кооперативный режим в Yakuza 5 Remastered. Он полностью функционален — вы можете пройти всю сюжетную кампанию в кооперативном режиме. Играя с модом, один игрок управляет персонажами из Yakuza 5, а другой — Ичибаном, дебютировавшим в Yakuza: Like a Dragon. Мод разработан для двух игроков, но при желании его можно использовать в одиночку, где Ичибаном управляет ИИ.

Всё это предназначено для локальной игры, но с помощью таких приложений, как Parsec или RemotePlayWhatever, можно играть и онлайн.

Мод впечатляет своей реализацией. Это не просто добавление второго персонажа (хотя уже одно это было бы впечатляюще, учитывая, что в игре нет многопользовательского режима). Автор полностью переработал Yakuza 5, создав впечатление, что игра изначально создавалась с учётом кооперативного режима.

Это означает, что мы получаем не только возможность участвовать в схватках для двух игроков, но и в совместных танцевальных битвах и охоте. Все кат-сцены также были переработаны, чтобы включить присутствие Ичибана. У него также есть уникальный набор атак. Intertwined Fates также совместим с модами, изменяющими боевые приёмы, так что при желании мы можем добавить другой стиль боя.