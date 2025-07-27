Моддер сделал невероятное, добавив кооператив в Yakuza 5

Серия Yakuza не особо дружелюбна к модам. Однако, это не помешало игрокам разработать ряд интересных модификаций, хотя, пожалуй, ни одна из них не сравнится с Intertwined Fates, выпущенной несколько дней назад.
Проект добавляет кооперативный режим в Yakuza 5 Remastered. Он полностью функционален — вы можете пройти всю сюжетную кампанию в кооперативном режиме. Играя с модом, один игрок управляет персонажами из Yakuza 5, а другой — Ичибаном, дебютировавшим в Yakuza: Like a Dragon. Мод разработан для двух игроков, но при желании его можно использовать в одиночку, где Ичибаном управляет ИИ.
Всё это предназначено для локальной игры, но с помощью таких приложений, как Parsec или RemotePlayWhatever, можно играть и онлайн.
Мод впечатляет своей реализацией. Это не просто добавление второго персонажа (хотя уже одно это было бы впечатляюще, учитывая, что в игре нет многопользовательского режима). Автор полностью переработал Yakuza 5, создав впечатление, что игра изначально создавалась с учётом кооперативного режима.
Это означает, что мы получаем не только возможность участвовать в схватках для двух игроков, но и в совместных танцевальных битвах и охоте. Все кат-сцены также были переработаны, чтобы включить присутствие Ичибана. У него также есть уникальный набор атак. Intertwined Fates также совместим с модами, изменяющими боевые приёмы, так что при желании мы можем добавить другой стиль боя.
Ничего крутого нет, кооператив же локальный, если бы он онлайн прикрутил, то действительно было бы круто.
Remote play whatever: *Существует*
с другом рядом поиграть интереснее чем гвноонлайн
Вместо прохождения получаем цирк где второй игрок бегает бесполезной мебелью.
Блин. Прям сейчас марафоню серию. Как раз пятую прохожу)
Очень прикольный мод
Прикольно. В коопе интересно будет поиграть.
Заморочидись впихнуть модель Ичибана на другой движок. Мало того, что это нелогично, при наличии 100500 других потенциальных персонажей уже на этом движке, так ещë и противоречит сюжету, т. к. Ичибан в тюрьме гнил.