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Yakuza 5 08.12.2015
Экшен
7.3 102 оценки

Моддер сделал невероятное, добавив кооператив в Yakuza 5

monk70 monk70

Серия Yakuza не особо дружелюбна к модам. Однако, это не помешало игрокам разработать ряд интересных модификаций, хотя, пожалуй, ни одна из них не сравнится с Intertwined Fates, выпущенной несколько дней назад.

Yakuza 5 "Intertwined Fates - мод на кооператив"

Проект добавляет кооперативный режим в Yakuza 5 Remastered. Он полностью функционален — вы можете пройти всю сюжетную кампанию в кооперативном режиме. Играя с модом, один игрок управляет персонажами из Yakuza 5, а другой — Ичибаном, дебютировавшим в Yakuza: Like a Dragon. Мод разработан для двух игроков, но при желании его можно использовать в одиночку, где Ичибаном управляет ИИ.

Всё это предназначено для локальной игры, но с помощью таких приложений, как Parsec или RemotePlayWhatever, можно играть и онлайн.

Мод впечатляет своей реализацией. Это не просто добавление второго персонажа (хотя уже одно это было бы впечатляюще, учитывая, что в игре нет многопользовательского режима). Автор полностью переработал Yakuza 5, создав впечатление, что игра изначально создавалась с учётом кооперативного режима.

Это означает, что мы получаем не только возможность участвовать в схватках для двух игроков, но и в совместных танцевальных битвах и охоте. Все кат-сцены также были переработаны, чтобы включить присутствие Ичибана. У него также есть уникальный набор атак. Intertwined Fates также совместим с модами, изменяющими боевые приёмы, так что при желании мы можем добавить другой стиль боя.

39
8
Yakuza 5
08.12.2015
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

Ничего крутого нет, кооператив же локальный, если бы он онлайн прикрутил, то действительно было бы круто.

16
JENYOK777

Remote play whatever: *Существует*

Алексей Секретов

с другом рядом поиграть интереснее чем гвноонлайн

3
Gridon

Вместо прохождения получаем цирк где второй игрок бегает бесполезной мебелью.

7
Pravdarub

Блин. Прям сейчас марафоню серию. Как раз пятую прохожу)

3
R3iz0r

Очень прикольный мод

1
Олег Дудин

Прикольно. В коопе интересно будет поиграть.

1
Pavlissimus

Заморочидись впихнуть модель Ичибана на другой движок. Мало того, что это нелогично, при наличии 100500 других потенциальных персонажей уже на этом движке, так ещë и противоречит сюжету, т. к. Ичибан в тюрьме гнил.