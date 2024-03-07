на главную
об игре
Yet Another Fantasy Title 10.04.2024
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху, Фэнтези, Открытый мир, Юмор
6.3 10 оценок

Yet Another Fantasy Title: представлен официальный трейлер с датой выхода

KAMA33
Новости

Yet Another Fantasy Title - это веселая и захватывающая фэнтезийная игра, наполненная абсурдными ситуациями и неожиданными поворотами сюжета. Вас ждут сражения с троллями, скелетами, людьми и даже бобрами. Эта игра с открытым миром насмехается над всеми стереотипами фэнтезийных игр.

Кто сказал, что только рыцари в блестящих доспехах могут быть избранными . Пора спасти мир по своему, снова и снова вступая в бой .Ты не будешь один. Постарайся завоевать уважение волшебника, который постоянно попадает в неприятности, безумного полурослика-саперщика, крепкой принцессы-карлика и многих других. Они могут помочь тебе в твоих квестах .

Выход игры запланирован на ПК 10 апреля .

4
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий