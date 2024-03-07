Yet Another Fantasy Title: представлен официальный трейлер с датой выхода

Под вашим управлением находится Разбойник, который не боится никого и ничего в этом безумном фэнтезийном мире. Вы не собираетесь быть частью эпической истории, вы собираетесь её испортить. Убейте благородного рыцаря, угоните его единорога и станьте героем... случайно. Завоюйте уважение среди разных рас, которые живут в этом мире. Они могут дать вам интересные задания.

Используйте заклинания, чтобы обезвредить своих противников. Обрушите на них стихии или просто взорвите всё вокруг. Надоели заклинания? Возьмите меч и разрубайте врагов на куски. После напряжённого дня отдохните в компании орков за кружкой пива. Кидайте бутылки в надоедливых гоблинов или ограбьте богачей, не забывая поделиться с бедняками, и почувствуйте на себе все прелести жизни Разбойника.