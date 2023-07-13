Авторы Ys 10: Nordics поделились новыми скриншотами, рассказали о новых персонажах и особенностях геймплея ©

Сегодня компания Nihon Falcom опубликовала очередную порцию скриншотов и более подробную информацию о грядущей JRPG Ys X: Nordics.

В начале мы узнаем о четырех новых персонажах, начиная с 40-летнего Гримсона Балта, которого озвучивает Кадзухиро Ямадзи.

Это лидер флота Балта и отец Карджи. Он известен как один из самых могущественных пиратов на море, обладающий как харизмой, необходимой для того, чтобы удержать команду головорезов, так и политической хваткой, чтобы противостоять Ромунской империи. Он контролирует сильную энергию маны и может свободно использовать норманнскую силу "Берсеркизация".

Следующий - Гуннар, 29 лет, озвученный Шухеем Сакагучи. Это сильный воин, служащий офицером под началом Гримсона. Он спокойно и четко руководит вторым флотом Балты. Он очень методичен и является сильным противником для Карджи, но в то же время следит за ее ростом как нормандского воина.

Хугилл - пухлый ворон, который уже некоторое время живет на острове Балта, базе флота Балта. Он любопытен и шаловлив, но норманны относятся к нему с большой заботой, так как считают, что ворон - это бдительное око их бога Харла. Его озвучивает Косуке Кобаяси.

Флэр Рэл, 47 лет, озвучивает Кэйити Сонобэ - врач из деревни Ланс, с которым Адол познакомился во время своих приключений в Королевстве Ys.

Он очень инициативен и часто подвергается опасности, чтобы отправиться туда, где требуется его медицинская помощь. Он ищет семена цветка Селсета, которые, как говорят, способны исцелять неизлечимые болезни. В этой игре он помогает в больнице Карнака.

Также мы узнаем о механике Recapture Battle. Различные острова были захвачены григерами, и пока вы плаваете вокруг, вы можете освободить их. Вы можете подойти к захваченному острову на своем корабле, и начнется морское сражение. Помимо борьбы с врагами, необходимо уничтожить заградительные столбы, растворив щит вокруг острова. Затем можно высадиться на берег вместе с Адолом и его спутниками, и начнется наземный бой, цель которого - захватить базу григеров. После этого остров будет освобожден.

Победа в боях за захват повышает уровень напряжения экипажа, что облегчает активацию навыка "Бой за захват". Уровень напряжения, накопленный во время морской части каждого сражения, также дает различные бонусы в начале сухопутной части. Освободив острова от григеров, вы сможете использовать их в качестве точек быстрого перемещения и получать более подробную информацию о местности вокруг них на своей карте.

Во время путешествия на корабле Хьюгил будет передавать различные сообщения, некоторые из которых могут содержать квесты в различных районах бухты Обелия. Все скриншоты вы можете посмотреть ниже.

Ys X: Nordics выйдет в Японии и Азии 28 сентября 2023 года для PS5, PS4 и Nintendo Switch. О западном релизе пока ничего не сообщается. Обычно локализацией игр Nihon Falcom занимается NIS America, и, как правило, с играми Ys они справляются несколько быстрее, чем с играми Trails, в основном потому, что не отстают на несколько игр.