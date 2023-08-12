Авторы Ys X Nordics рассказывают об игровых системах в новом видеоролике с английской субтитрами ©

Издательство Clouded Leopard Entertainment опубликовало новый видеоролик Ys X Nordics с английской субтитрами, рассказывающий о различных системах действий. Стоит отметить, что Clouded Leopard, по каким-то причинам, имеет тенденцию выкладывать англоязычные рекламные материалы, несмотря на то, что издает игры Falcom только на китайском и корейском языках.

Режимы одиночной игры и игры вдвоем, а также различные действия с маной кратко демонстрируются в достаточно понятных манерах.

Ys X Nordics выйдет на традиционном китайском и корейском языках для PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch 28 сентября 2023 года, в тот же день, что и японская версия.

Место действия Ys X Nordics происходит между Ys II и Memories of Celceta и станет третьей канонической частью приключенческих журналов Адола Кристина. Геймплей игры претерпел значительные изменения: на этот раз в игре всего два играбельных персонажа.

Специальные маневры открываются в сюжетных сценах и исследованиях, что позволяет взаимодействовать с окружающей средой. Кроме того, в одиночном режиме персонаж, которым вы не управляете, совершает действия по собственному усмотрению. Адол будет управлять кораблем для ведения боя и перемещения по островам.

Неиспользованные концепции Ys Seven будут использованы и в этой части. Ys X Nordics предоставит игрокам значительную свободу в исследованиях, позволит путешествовать по морю с набираемой командой и вести корабельные бои.