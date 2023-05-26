Для Ys 10: Nordics вышел новый геймплейный трейлер ©

Сегодня компания Nihon Falcom сообщила дату выхода в Японии, новый трейлер и новые подробности о предстоящей экшен JRPG Ys X: Nordics.

Игра выйдет в Японии 28 сентября 2023 года для PS5, PS4 и Nintendo Switch. Это было предсказуемо, так как Nihon Falcon обычно выбирает практически всегда один и тот же период для своих релизов.

Мы также увидим короткий, но насыщенный трейлер, демонстрирующий первую встречу Адола и новой героини Карджи, а также геймплей, включающий бои, перемещение и морские действия.

Мы также узнаем о других персонажах, которые появятся в игре, начиная с Мирабель Асрад. Она медсестра, работающая в клинике в Карнаке, основанной ее отцом. Она дружелюбна и весела, но при этом удивительно вынослива. Она естественно взаимодействует даже с Карджей, которую называют принцессой пиратов.

Лейф Эвриес - друг детства Глена и Круза, но он покинул Карнак, чтобы работать за пределами города. Хотя его можно увидеть с признаками юного возраста, он часто бывает удивительно взрослым. Когда он возвращается в свой родной город, то, кажется, избегает общения с семьей и даже не подходит к своему дому.

Лира - загадочная женщина, которая общается с Адолом через ракушку, найденную им на пляже в Карнаке. Именно она дает ему силу Маны через раковину. Она находится где-то в бухте Обелия и, похоже, нуждается в помощи Адола.

Безымянный старик - крупный пожилой мужчина, который живет один в маленькой хижине на одном из островов. Когда Адол навещает его, именно он учит его использовать силу Маны и сражаться. Похоже, он потерял все воспоминания о своем прошлом, включая то, откуда он родом, почему живет на острове и как его зовут.

На данный момент игра анонсирована только для Японии. NIS America обычно привозит игры Nihon Falcom на Запад, но они еще не объявили о локализации. Учитывая обычные темпы, нам, скорее всего, придется подождать некоторое время, прежде чем мы сможем поиграть в Ys X: Nordics на английском языке. К счастью, серия Ys не так сильно отстает от серии Trails, так что, возможно, все будет не так уж плохо.