Японская ролевая игра Ys 10: Nordics получила новые трейлеры ©

Компания Falcom выпустила официальный трейлер для предстоящей японской ролевой игры Ys X: Nordics.

В трейлере на японском языке рассказывается о главном герое, искателе приключений Адоле Кристине (озвучен Юки Кадзи), и его напарнице, принцессе пиратов Карье Балте (озвучена Линн), которые путешествуют вместе друг с другом. В центре сюжета - множество сцен с участием этих двух персонажей: люди, которых они встречают в порту Карнак, сражения с врагами, известными как "Грейгеры", таинственная женщина по имени Лила, которая дает Адолу советы с помощью морской раковины, и многое другое.

Ys X: Nordics выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch 28 сентября в Японии и Азии.

Смотрите трейлер и новый рекламный ролик ниже.