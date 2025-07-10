Российская студия Cyberia Nova выпустила тизер «Земского собора» — предстоящего приключенческого экшена и одновременно спин-оффа «Смуты». В коротком ролике показали обновленные (в сравнении с оригиналом) боевые механики на примере сражения главного героя с группой врагов.
Протагонистом новинки станет казак Кирша. В непростой для Руси период, на излете Смутного времени, ему нужно будет помешать иноземцам и предателям захватить престол.
Для этого предстоит распутывать заговоры и интриги, искать шпионов, расследовать преступления, а также противостоять наемникам. Сражаться, судя по всему, придется часто — обещают открытый бой (ближний и дальний), а также стелс с применением метательных ножей и другого оружия.
«Земский собор» выйдет 4 ноября 2025 года на VK Play. На площадке уже появилась страница проекта, где его можно добавить в список желаемого.
Вышел тизер "Земского собора" - спин-оффа "Смуты"
Российская студия Cyberia Nova выпустила тизер «Земского собора» — предстоящего приключенческого экшена и одновременно спин-оффа «Смуты». В коротком ролике показали обновленные (в сравнении с оригиналом) боевые механики на примере сражения главного героя с группой врагов.
Обратите внимание, как разработчики в качестве боевого импакта накидывают дополнительных статтеров в игру (помимо встроенных по умолчанию в движок UE5) когда сабля игрока успешно наносит удар по окаянному супостату.
А эти непревзойдённые ни одной современной студией мгновенные анимации боевых стоек и парирования без анимации перехода в них!
А этот кинематографический слоумооооооушен уровня Снайдера!
Ох, чует моё сердце, грядёт от отечественных умельцев очередной громкий ответ Ведьмаку 3, GTA 6, Цусиме и лично Кодзиме, причём ответ безапелляционный и не снимая штанов.
Боевка круче чем в цусиме
yotei"
Не совсем понял , он отбил атаку , зашёл беззащитному противнику за спину , зачем то включилось замедление времени , но вместо красочной контратаки или добивания персонаж атаковал совсем другого противника , это что за режиссура тизера ? И что конкретно должно было здесь удивить ? АС в 2008 году показывал боевку красивее .
Очень информативный тизер)))
Маэстро Миядзаки явно напрягся, увидев такую боевую систему.
Кажется они на своих ошибках учиться не захотели...
Боевка напоминает древних "Корсаров" - там такая же убогая и деревянная была, правда той игре 20+ лет.