Вышел тизер "Земского собора" - спин-оффа "Смуты"

Российская студия Cyberia Nova выпустила тизер «Земского собора» — предстоящего приключенческого экшена и одновременно спин-оффа «Смуты». В коротком ролике показали обновленные (в сравнении с оригиналом) боевые механики на примере сражения главного героя с группой врагов.



Протагонистом новинки станет казак Кирша. В непростой для Руси период, на излете Смутного времени, ему нужно будет помешать иноземцам и предателям захватить престол.



Для этого предстоит распутывать заговоры и интриги, искать шпионов, расследовать преступления, а также противостоять наемникам. Сражаться, судя по всему, придется часто — обещают открытый бой (ближний и дальний), а также стелс с применением метательных ножей и другого оружия.



«Земский собор» выйдет 4 ноября 2025 года на VK Play. На площадке уже появилась страница проекта, где его можно добавить в список желаемого.