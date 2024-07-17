Энтузиасты уже раздели женских персонажей в Zenless Zone Zero

С момента релиза новой игры от студии miHoYo прошло чуть больше недели, а её игровые архивы были успешно взломаны создателями модификаций. Энтузиастам всего за неделю удалось проанализировать структуру моделей и других активов Zenless Zone Zero, и теперь они без особых трудностей могут создавать самые разные моды для игры. Конечно же, в первую очередь они принялись раздевать всех женских персонажей до гола.
Как оказалось, Zenless Zone Zero использует тот же принцип чтения файлов, что и Genshin Impact. По словам экспертов, фактически у этих игр одинаковый движок, а основное различие между ними заключается лишь в интерфейсе и возможностях игроков, но с технической точки зрения они очень схожи. В своё время энтузиастам потребовался целый год, чтобы выпустить первые моды для Genshin Impact, и полученный опыт и методы значительно помогли при создании модификаций уже для Zenless Zone Zero.
Пользователи уже успели выпустить несколько десятков файлов, которые как-то изменяют оригинальный дизайн персонажей в игре. Больше всего модификаций коснулось женских персонажей Zenless Zone Zero, которых не только раздевают, но и наряжают в различные костюмы. В целом, сообщество игроков отмечает, что новая игра очень дружелюбна к модификациям и не требует запуска отдельного сервера для их работы. Это означает, что в будущем Zenless Zone Zero может получить ещё более масштабные моды, которые не ограничатся простыми изменениями скинов. Скачать моды к игре можно бесплатно с нашего сайта.
😂🤣👍
Разделили? Питерские что ли? // Александр Ковалёв
Разделили а потом модами раздели // Валера Назаров
Ага я тоже зашел думал ща тут разбор по классам будет или типа того))))
у автора рука была занята, опечатался
А между кем разделили?
По кругу разделили может)
Разум улья
у улья нет разума
Как я играл в ZZZ: Докачался 30-го уровня интернота, лега выпала на последней 10-ке и это не акула, игра удалена.
Тоже удалил после 30 лвл путешествия, очень скучно и однообразно, а в прокачке персов в очередной раз используют кальку из Геншина. К слову, Геншин пока что лучшее их творение, как раз благодаря открытому миру, ни ЗЗЗ, ни ХСР не смогли меня надолго удержать, уж больно камерные приключения, не разгуляешься. Имхо.
С 87 крутки упала солдат 11...потом еще 25 круток и упала акула...теперь уже 30 круток пытаюсь выбить ей оружку
Как ирл взломать архивы женщин ?
Онлифанс и так постоянно сливают.
Эх знать бы куда все это сливается
в гугл забей и смотри.
порнохаб, хвидео и т.д.
если нужны определённые модели-гуглишь их имя и переходишь на bunkr (или подобный сайт) а вот есть пох какие, то заходишь в тг каналы посвящённые сливам онлифанса (если уж прям надо, могу скинуть куда-то)
Да давай в личку напиши буду благодарен ))
Разделяй и властвуй, как говорится
Раздевай и властвуй
По словам экспертов, фактически у этих игр одинаковый движок
прикинь,они обе на юнити
Как ты можешь такое утверждать? Для этого, минимум, надо предварительно назваться экспертом!
Думаю диванной степени будет достаточно)))
Писи то хоть нарисовали?
Да, нарисовали:
-->Zenless Zone Zero "Голая Элен с пошлиыми татуировками"<--
однозначно игра топ
Ну хоть не расчленили. :)
А вообще ситуация стандартная.
Наши ребята)))
😀😀
Вообще не понимаю тех, кто испытывает сексуальное влечение и возбуждение от аниме
Это сексуальные расстройства. Люди слишком много получают удовольствия и со временем оно не так сильно радумает, поэтому пробуют новое .Всё по малу начинается. Сначала классика, потом "чёрный" вход, после всякие игрушки и бдсм, групповухи, всякое копро, животное, хентай и прочее по наклонной.
Это как те же наркоманы или алкаши. Сначала лёгкое, потом больше и тяжелее.
Вот один из представителей, который от правды рвётся.
Это называется греховная болезнь, причëм она так въедается, что настаëт тотальный пи**** твоему духовному здоровью, душе, телу, личности впринципе... И одному Богу, только известно, что с тобой будет дальше...
сиськи они везде сиськи, хоть нарисованные, хоть 3дшные, вот если не встает это беда