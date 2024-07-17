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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.4 150 оценок

Энтузиасты уже раздели женских персонажей в Zenless Zone Zero

Gutsz
Новости

С момента релиза новой игры от студии miHoYo прошло чуть больше недели, а её игровые архивы были успешно взломаны создателями модификаций. Энтузиастам всего за неделю удалось проанализировать структуру моделей и других активов Zenless Zone Zero, и теперь они без особых трудностей могут создавать самые разные моды для игры. Конечно же, в первую очередь они принялись раздевать всех женских персонажей до гола.

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Как оказалось, Zenless Zone Zero использует тот же принцип чтения файлов, что и Genshin Impact. По словам экспертов, фактически у этих игр одинаковый движок, а основное различие между ними заключается лишь в интерфейсе и возможностях игроков, но с технической точки зрения они очень схожи. В своё время энтузиастам потребовался целый год, чтобы выпустить первые моды для Genshin Impact, и полученный опыт и методы значительно помогли при создании модификаций уже для Zenless Zone Zero.

Пользователи уже успели выпустить несколько десятков файлов, которые как-то изменяют оригинальный дизайн персонажей в игре. Больше всего модификаций коснулось женских персонажей Zenless Zone Zero, которых не только раздевают, но и наряжают в различные костюмы. В целом, сообщество игроков отмечает, что новая игра очень дружелюбна к модификациям и не требует запуска отдельного сервера для их работы. Это означает, что в будущем Zenless Zone Zero может получить ещё более масштабные моды, которые не ограничатся простыми изменениями скинов. Скачать моды к игре можно бесплатно с нашего сайта.

12
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Anklava

😂🤣👍

10
Пользователь ВКонтакте

Разделили? Питерские что ли? // Александр Ковалёв

5
Пользователь ВКонтакте

Разделили а потом модами раздели // Валера Назаров

1
Almost G

Ага я тоже зашел думал ща тут разбор по классам будет или типа того))))

0
Темный-Властелин

у автора рука была занята, опечатался

0
clarkkent
Энтузиасты уже разделили женских персонажей в Zenless Zone Zero

А между кем разделили?

5
IbruhmanI

По кругу разделили может)

0
Secktorus

Разум улья

2
gondona

у улья нет разума

-1
6363

Как я играл в ZZZ: Докачался 30-го уровня интернота, лега выпала на последней 10-ке и это не акула, игра удалена.

1
cheezypizey

Тоже удалил после 30 лвл путешествия, очень скучно и однообразно, а в прокачке персов в очередной раз используют кальку из Геншина. К слову, Геншин пока что лучшее их творение, как раз благодаря открытому миру, ни ЗЗЗ, ни ХСР не смогли меня надолго удержать, уж больно камерные приключения, не разгуляешься. Имхо.

0
Nodner

С 87 крутки упала солдат 11...потом еще 25 круток и упала акула...теперь уже 30 круток пытаюсь выбить ей оружку

0
Jarvis666

Как ирл взломать архивы женщин ?

0
Ziyter7

Онлифанс и так постоянно сливают.

1
Nodas Ziyter7

Эх знать бы куда все это сливается

1
tesla707 Nodas

в гугл забей и смотри.
порнохаб, хвидео и т.д.

0
GothicLolya Nodas

если нужны определённые модели-гуглишь их имя и переходишь на bunkr (или подобный сайт) а вот есть пох какие, то заходишь в тг каналы посвящённые сливам онлифанса (если уж прям надо, могу скинуть куда-то)

0
Nodas GothicLolya
могу скинуть куда-то

Да давай в личку напиши буду благодарен ))

0
Mokou

Разделяй и властвуй, как говорится

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Раздевай и властвуй

2
Oliver Afton

По словам экспертов, фактически у этих игр одинаковый движок

прикинь,они обе на юнити

0
Кроллег

Как ты можешь такое утверждать? Для этого, минимум, надо предварительно назваться экспертом!

0
IbruhmanI Кроллег

Думаю диванной степени будет достаточно)))

0
SkoofyDoo

Писи то хоть нарисовали?

0
Anklava

Да, нарисовали:

Спойлер

-->Zenless Zone Zero "Голая Элен с пошлиыми татуировками"<--

1
Темный-Властелин Anklava

однозначно игра топ

0
Олег Дудин

Ну хоть не расчленили. :)

А вообще ситуация стандартная.

0
SOLUS5678

Наши ребята)))

-1
Леший3

😀😀

-2
luVol

Вообще не понимаю тех, кто испытывает сексуальное влечение и возбуждение от аниме

-2
ratte88

Это сексуальные расстройства. Люди слишком много получают удовольствия и со временем оно не так сильно радумает, поэтому пробуют новое .Всё по малу начинается. Сначала классика, потом "чёрный" вход, после всякие игрушки и бдсм, групповухи, всякое копро, животное, хентай и прочее по наклонной.
Это как те же наркоманы или алкаши. Сначала лёгкое, потом больше и тяжелее.

-7
cheezypizey ratte88
3
ratte88 cheezypizey

Вот один из представителей, который от правды рвётся.

-1
Gut Ferrier ratte88

Это называется греховная болезнь, причëм она так въедается, что настаëт тотальный пи**** твоему духовному здоровью, душе, телу, личности впринципе... И одному Богу, только известно, что с тобой будет дальше...

-1
Темный-Властелин

сиськи они везде сиськи, хоть нарисованные, хоть 3дшные, вот если не встает это беда

-1