Появилась предполагаемая дата релиза Zenless Zone Zero от Hoyoverse

Официальная дата релиза ролевой гачи Zenless Zone Zero ещё не названа, однако страница игры в магазине приложений App Store была обновлена. Внимательные пользователи заметили, что теперь там появилась ожидаемая дата выхода игры: 4 июля. Вероятно, летний релиз запланирован с целью того, чтобы собрать как можно больше игроков, ведь ожидается, что летом у аудитории будет больше времени на изучение новой игры от создателей Genshin Impact.

На странице игры так же значится: "Контент может быть изменен без предупреждения, окончательный продукт может отличаться от предложенного для предзаказа". Это наводит некоторых фанатов на мысль, что опубликованная дата является всего лишь условным обозначением. От Hoyoverse не поступало никаких заявлений по этому поводу, а на странице игры в социальных сетях пока не сообщается о предполагаемой дате релиза.