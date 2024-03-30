Предрегистрация Zenless Zone Zero привлекла 30 миллионов игроков по всему миру

miHoYo сообщает о своем новом достижении. Предварительная регистрация нового ролевого экшена Zenless Zone Zero уже привлекла более 30 миллионов игроков по всему миру.
Большое количество геймеров с нетерпением ждет возможности окунуться в мир Zenless Zone Zero. И уже сейчас каждому зарегистрированному игроку гарантированно выдадут 30 000 денни, 10 мастер-копий и 5 эн-нот при запуске проекта. Но это еще не все - если число зарегистрированных игроков достигнет отметки в 35 миллионов, всем игрокам дополнительно подарят персонажа по имени Корин, а при достижении 40 миллионов - еще 12 мастер-копий.
К сожалению, точная дата релиза Zenless Zone Zero на ПК, iOS и Android пока неизвестна. Но все желающие могут принять участие в тестировании ZZZ, необходимо только оставить заявку на официальном сайте.
очень жду прохожу все игры от михаё чисто ради сюжета он уних офигительный
Не очень понятно, зачем Михойо столько игр для одинаковой аудиториии, неужели считают, что от этого выгода повысится
Азиаты готовы туда вливать деньги и упарываться всем этим де*ьмом до потери пульса. Так что да, разрабам выгодно, ещё как))
Они стараются охватить, как можно большую аудиторию. Не всем нравиться открытый мир или пошаговая боёвка, так что это правильная стратегия (не забываем о постепенном моторе интереса к старым играм и множество других факторов).
Люди играют разное время,кто-то еле успевает сюжет и основные ивенты выполнять,кто-то все дейлики в нескольких игр выполняет и ещё свободное время остаётся.
Плюс,от подобных игр легко устать и захотеть сделать перерыв,а тут как раз подходящий для этого новый проект,а при старте прокачки у тебя ещё нет сильных/любимых персонажей и гораздо выше желание задонатить.
Не вижу логики. Если ты устаешь от подобного рода игр, то зачем начинать играть в такую же, даже если она новая?
По жанрам разные всё таки.