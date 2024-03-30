Предрегистрация Zenless Zone Zero привлекла 30 миллионов игроков по всему миру

miHoYo сообщает о своем новом достижении. Предварительная регистрация нового ролевого экшена Zenless Zone Zero уже привлекла более 30 миллионов игроков по всему миру.

Большое количество геймеров с нетерпением ждет возможности окунуться в мир Zenless Zone Zero. И уже сейчас каждому зарегистрированному игроку гарантированно выдадут 30 000 денни, 10 мастер-копий и 5 эн-нот при запуске проекта. Но это еще не все - если число зарегистрированных игроков достигнет отметки в 35 миллионов, всем игрокам дополнительно подарят персонажа по имени Корин, а при достижении 40 миллионов - еще 12 мастер-копий.

К сожалению, точная дата релиза Zenless Zone Zero на ПК, iOS и Android пока неизвестна. Но все желающие могут принять участие в тестировании ZZZ, необходимо только оставить заявку на официальном сайте.