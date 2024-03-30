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Zenless Zone Zero 2024 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.7 68 оценок

Предрегистрация Zenless Zone Zero привлекла 30 миллионов игроков по всему миру

Simple Jack
Новости

miHoYo сообщает о своем новом достижении. Предварительная регистрация нового ролевого экшена Zenless Zone Zero уже привлекла более 30 миллионов игроков по всему миру.

Большое количество геймеров с нетерпением ждет возможности окунуться в мир Zenless Zone Zero. И уже сейчас каждому зарегистрированному игроку гарантированно выдадут 30 000 денни, 10 мастер-копий и 5 эн-нот при запуске проекта. Но это еще не все - если число зарегистрированных игроков достигнет отметки в 35 миллионов, всем игрокам дополнительно подарят персонажа по имени Корин, а при достижении 40 миллионов - еще 12 мастер-копий.

К сожалению, точная дата релиза Zenless Zone Zero на ПК, iOS и Android пока неизвестна. Но все желающие могут принять участие в тестировании ZZZ, необходимо только оставить заявку на официальном сайте.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

очень жду прохожу все игры от михаё чисто ради сюжета он уних офигительный

0
Генерал Говард

Не очень понятно, зачем Михойо столько игр для одинаковой аудиториии, неужели считают, что от этого выгода повысится

-3
Jarvis666

Азиаты готовы туда вливать деньги и упарываться всем этим де*ьмом до потери пульса. Так что да, разрабам выгодно, ещё как))

-3
Hog2012

Они стараются охватить, как можно большую аудиторию. Не всем нравиться открытый мир или пошаговая боёвка, так что это правильная стратегия (не забываем о постепенном моторе интереса к старым играм и множество других факторов).

3
samosan

Люди играют разное время,кто-то еле успевает сюжет и основные ивенты выполнять,кто-то все дейлики в нескольких игр выполняет и ещё свободное время остаётся.

Плюс,от подобных игр легко устать и захотеть сделать перерыв,а тут как раз подходящий для этого новый проект,а при старте прокачки у тебя ещё нет сильных/любимых персонажей и гораздо выше желание задонатить.

0
WittyOrvilleton samosan

Не вижу логики. Если ты устаешь от подобного рода игр, то зачем начинать играть в такую же, даже если она новая?

-1
РикоЧико

По жанрам разные всё таки.

0