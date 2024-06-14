В сети появились системные требования для Zenless Zone Zero

Компания HoYoverse (miHoYo), подарившая миру игры Genshin Impact и Honkai: Star Rail, опубликовала системные требования своего нового проекта под названием Zenless Zone Zero.

Минимальные системные требования для ПК:

Система: Windows 10 или выше;

Процессор: Intel Core i5 7-го поколения;

ОЗУ: 8 ГБ;

Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 970;

Хранение: 40 ГБ.

Минимальные системные требования для Android:

Процессор: Snapdragon 888, Kirin 990 или Dimensity 1200;

ОЗУ: 8 ГБ;

Система: Android 11.0 или новее;

Память: 15 ГБ.

Минимальные системные требования для iOS:

Устройство: iPhone XS или iPad A12;

ОЗУ: 4 ГБ;

Система: iOS 14.0 или новее;

Память: 17 ГБ или больше.

Рекомендуемые системные требования для ПК:

Система: Windows 10 или выше;

Процессор: Intel Core i7 10-го поколения;

ОЗУ: 8 ГБ;

Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1660;

Память: 40 ГБ.

Рекомендуемые системные требования для Android:

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 8200 или Kirin 9000;

ОЗУ: 8 ГБ;

Система: Android 11.0 или новее;

Память: 15 ГБ.

Рекомендуемые системные требования для iOS:

Устройства: iPhone 11 Pro или iPad с чипом A13;

ОЗУ: 4 ГБ;

Система: iOS 14.0 или новее;

Память: 17 ГБ.

Zenless Zone Zero представляет собой ролевой экшен в стилистике Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Кроме того, тайтл наполнен элементами «рогалика».

Действия происходит в Нью-Эриду – постапокалиптическом мегаполисе будущего, который смог уцелеть после катаклизма. Жители последнего города освоили эфирные технологии и научились ими пользоваться. Главным героем станет один из исследователей, который изучает сверхъестественные места, появившихся после катастрофы.

Zenless Zone Zero выйдет на ПК, а также на мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android. Предполагается, что тайтл выпустят в 2024 года. Точной даты пока нет.