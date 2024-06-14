В сети появились системные требования для Zenless Zone Zero

Компания HoYoverse (miHoYo), подарившая миру игры Genshin Impact и Honkai: Star Rail, опубликовала системные требования своего нового проекта под названием Zenless Zone Zero.
Минимальные системные требования для ПК:
- Система: Windows 10 или выше;
- Процессор: Intel Core i5 7-го поколения;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 970;
- Хранение: 40 ГБ.
Минимальные системные требования для Android:
- Процессор: Snapdragon 888, Kirin 990 или Dimensity 1200;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Система: Android 11.0 или новее;
- Память: 15 ГБ.
Минимальные системные требования для iOS:
- Устройство: iPhone XS или iPad A12;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Система: iOS 14.0 или новее;
- Память: 17 ГБ или больше.
Рекомендуемые системные требования для ПК:
- Система: Windows 10 или выше;
- Процессор: Intel Core i7 10-го поколения;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1660;
- Память: 40 ГБ.
Рекомендуемые системные требования для Android:
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 8200 или Kirin 9000;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Система: Android 11.0 или новее;
- Память: 15 ГБ.
Рекомендуемые системные требования для iOS:
- Устройства: iPhone 11 Pro или iPad с чипом A13;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Система: iOS 14.0 или новее;
- Память: 17 ГБ.
Zenless Zone Zero представляет собой ролевой экшен в стилистике Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Кроме того, тайтл наполнен элементами «рогалика».
Действия происходит в Нью-Эриду – постапокалиптическом мегаполисе будущего, который смог уцелеть после катаклизма. Жители последнего города освоили эфирные технологии и научились ими пользоваться. Главным героем станет один из исследователей, который изучает сверхъестественные места, появившихся после катастрофы.
Zenless Zone Zero выйдет на ПК, а также на мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android. Предполагается, что тайтл выпустят в 2024 года. Точной даты пока нет.
Gtx970 - сразу отрубает игроков с дохлыми компами
Если у человека настолько хреновый комп,то и на гачу денег точно нет.
Ну это пока
да уж, поко х3 про по процу не идёт
Алло, игра выйдет 4 июля
Воу, скоро релизнится очередная работа для несчастных гачанят.)