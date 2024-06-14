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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.7 77 оценок

В сети появились системные требования для Zenless Zone Zero

Simple Jack
Новости

Компания HoYoverse (miHoYo), подарившая миру игры Genshin Impact и Honkai: Star Rail, опубликовала системные требования своего нового проекта под названием Zenless Zone Zero.

Минимальные системные требования для ПК:

  • Система: Windows 10 или выше;
  • Процессор: Intel Core i5 7-го поколения;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 970;
  • Хранение: 40 ГБ.

Минимальные системные требования для Android:

  • Процессор: Snapdragon 888, Kirin 990 или Dimensity 1200;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Система: Android 11.0 или новее;
  • Память: 15 ГБ.

Минимальные системные требования для iOS:

  • Устройство: iPhone XS или iPad A12;
  • ОЗУ: 4 ГБ;
  • Система: iOS 14.0 или новее;
  • Память: 17 ГБ или больше.

Рекомендуемые системные требования для ПК:

  • Система: Windows 10 или выше;
  • Процессор: Intel Core i7 10-го поколения;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1660;
  • Память: 40 ГБ.

Рекомендуемые системные требования для Android:

  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 8200 или Kirin 9000;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Система: Android 11.0 или новее;
  • Память: 15 ГБ.

Рекомендуемые системные требования для iOS:

  • Устройства: iPhone 11 Pro или iPad с чипом A13;
  • ОЗУ: 4 ГБ;
  • Система: iOS 14.0 или новее;
  • Память: 17 ГБ.

Zenless Zone Zero представляет собой ролевой экшен в стилистике Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Кроме того, тайтл наполнен элементами «рогалика».

Действия происходит в Нью-Эриду – постапокалиптическом мегаполисе будущего, который смог уцелеть после катаклизма. Жители последнего города освоили эфирные технологии и научились ими пользоваться. Главным героем станет один из исследователей, который изучает сверхъестественные места, появившихся после катастрофы.

Zenless Zone Zero выйдет на ПК, а также на мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android. Предполагается, что тайтл выпустят в 2024 года. Точной даты пока нет.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ольга Бузова

Gtx970 - сразу отрубает игроков с дохлыми компами

1
samosan

Если у человека настолько хреновый комп,то и на гачу денег точно нет.

1
Генерал Говард
Хранение: 40 ГБ

Ну это пока

0
ComputerGamer

да уж, поко х3 про по процу не идёт

0
Zantetsu

Алло, игра выйдет 4 июля

0
WittyOrvilleton

Воу, скоро релизнится очередная работа для несчастных гачанят.)

-2