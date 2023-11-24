Zenless Zone Zero получила взрывной трейлер в честь старта закрытого тестирования

Компания HoYoverse, известная по Genshin Impact и Honkai: Star Rail, начала второе бета-тестирование своей новой игры Zenless Zone Zero. Тест, для участия в котором необходимо приглашение, называется "Equalizing Test" и был анонсирован несколько недель назад. С другой стороны, пока неизвестно, когда закончится бета-тест, и HoYoverse просит игроков следить за дальнейшей информацией.

Начало тестирования сопровождается новым трейлером, в котором рассказывается о персонажах Belbog Heavy Industries, Коледе Белобоге, Грейс Ховард, Бене Биггере и Антоне Иванове. Кроме того, мы вкратце познакомились с членами Gentle House, известными как Хитрый Заяц, Билли Кидом (который недавно получил два собственных трейлера), Николь Демара и Энби Демара.

Трейлер получился очень красочным и довольно взрывным, в очередной раз демонстрируя кинематографическое мастерство HoYoverse. Редко можно встретить трейлер, который не был бы хотя бы хорош.

Для тех, кто не знаком с игрой, она выйдет на PC, iOS и Android, и пока не имеет полной даты выхода.

От других игр серии HoYoverse она будет отличаться тем, что это полноценная экшен-РПГ, действие которой разворачивается в мире городского фэнтези, и разработчики хотят предоставить игрокам больше возможностей для управления, меньше внимания уделяя подбору элементов, соответствующих слабым сторонам противника.

Конечно, игра будет бесплатной, так что вы сможете опробовать ее, не потратив ни копейки. С другой стороны, мы можем ожидать большого количества микротранзакций и "гачи".