Зимняя хижина TBA
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
5.5 18 оценок

Расширяем границы вселенных Olkon Games

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Мы в Olkon Games вдохновляемся подходом Remedy Entertainment, которые искусно объединяют свои вселенные во всех играх. Именно поэтому действие нашей новой игры, "Зимней хижины", будет происходить в той же вселенной, что и наша уже полюбившаяся многим игра "Храм Зеленой Луны"!

Вдохновляемся подходом Remedy Entertainment и объединяем наши игры пасхалками и отсылками. Внимательные игроки наверняка заметили в Храме надпись на стене в пещере: "Алекс и Ник были здесь", что является прямой отсылкой к героям нашей первой игры Liber. И да, в Liber тоже есть своя версия пещеры! Кроме того, в Храме можно найти книгу Liber и даже заработать за это ачивку.

В "Зимней хижине" вас ждут новые отсылки и сюрпризы, тесно переплетающиеся с предыдущими работами. Таким образом, мы хотим создать для вас по-настоящему уютный и узнаваемый мир Olkon Games.

А первая отсылка – в самом начале игры! У сельского магазина вы встретите знакомый автомат "Кока-кольчик", на этот раз в зимнем антураже, с изображениями Деда Мороза и Снегурочки. И самое главное – теперь вы сможете купить и попробовать этот напиток!

12
19
Комментарии:  19
endg

Отличные игры делаете, буду ждать новые! Наши слоняры!💪

8
DisAssBella
полюбившаяся многим игра "Храм Зеленой Луны"
6
bysaturn

Маркетинг от бога же. Для начала 00-х.

1
Длинный ник чтобы не запо

В целом это факт. Игра получилась весьма успешной.

7
Samurai North

Ребят, черный пиар (через спам рекламой в не самом дружелюбном для ваших игр месте) это конечно все еще пиар, но очень хреновый :) Я вам как продажник с образованием полит пиарщика говорю. Вы или место смените, либо подход к рекламе. В идеале лучше игру нормальную, даже как симулятор ходьбы у вас Храм не получился

6
Длинный ник чтобы не запо

Ты только что совершил каминаут в своей карьере как проф непригодный.
"Ваш маркетинг г...но, надо менять продукт" о да, продажник с высшим образованием, так и чую этот запах профессионализма

5
Samurai North Длинный ник чтобы не запо

Где я сказал про го? Я максимально вежливо указал, что качество не самое лучшее, и указал на проблемное место в пиаре. Игра не откровенный кал, но такая агрессивная реклама ей не подходит. Вон, какой нибудь "Зайчик" вообще банальная виз. новелла, такая себе честно говоря, но тем не менее она норм продается и нет агрессивной рекламы. Максимум скандал с композитором и то быстро все забыли

2
Длинный ник чтобы не запо Samurai North

видимо ты получал "образование" лет 20 назад и давно уже не работаешь. Понял. Ок.

Нормально они всё делают.

Тут кал про игры постят регулярно (слухи, копипаста) а тут прямой диалог с разработчиками. Но тебе то специалисту виднее

4
Avel_N

Оооочень многим полюбившаяся, да.

5
Hevin

Баблоотмывочная снова вещает

3
Длинный ник чтобы не запо

Не завидуй. Сам сидишь на зп в 25 000 рублей на попе ровно, и другим не даешь заработать.

4
Hevin Длинный ник чтобы не запо

А вдруг я закладчик и миллионами ворочаю?

1
Пользователь ВКонтакте

Вдохновитесь кем-нибудь нормальным и перестаньте делать то, что вы делаете // Руслан Варнин

2
вортигонт вортигонтович

вам лучше делать 2д игры, ну не можете вы в 3д слишком индюшно выглядит.

2
BigusDickus

кока-кольчик? а почему не кока-инчик?

1
Demian Averon
1
barabear

Kal games снова засирает своими поделками все вокруг...

1
