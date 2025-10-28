Расширяем границы вселенных Olkon Games

Мы в Olkon Games вдохновляемся подходом Remedy Entertainment, которые искусно объединяют свои вселенные во всех играх. Именно поэтому действие нашей новой игры, "Зимней хижины", будет происходить в той же вселенной, что и наша уже полюбившаяся многим игра "Храм Зеленой Луны"!

Вдохновляемся подходом Remedy Entertainment и объединяем наши игры пасхалками и отсылками. Внимательные игроки наверняка заметили в Храме надпись на стене в пещере: "Алекс и Ник были здесь", что является прямой отсылкой к героям нашей первой игры Liber. И да, в Liber тоже есть своя версия пещеры! Кроме того, в Храме можно найти книгу Liber и даже заработать за это ачивку.

В "Зимней хижине" вас ждут новые отсылки и сюрпризы, тесно переплетающиеся с предыдущими работами. Таким образом, мы хотим создать для вас по-настоящему уютный и узнаваемый мир Olkon Games.

А первая отсылка – в самом начале игры! У сельского магазина вы встретите знакомый автомат "Кока-кольчик", на этот раз в зимнем антураже, с изображениями Деда Мороза и Снегурочки. И самое главное – теперь вы сможете купить и попробовать этот напиток!