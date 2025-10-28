Расширяем границы вселенных Olkon Games

Мы в Olkon Games вдохновляемся подходом Remedy Entertainment, которые искусно объединяют свои вселенные во всех играх. Именно поэтому действие нашей новой игры, "Зимней хижины", будет происходить в той же вселенной, что и наша уже полюбившаяся многим игра "Храм Зеленой Луны"!
Вдохновляемся подходом Remedy Entertainment и объединяем наши игры пасхалками и отсылками. Внимательные игроки наверняка заметили в Храме надпись на стене в пещере: "Алекс и Ник были здесь", что является прямой отсылкой к героям нашей первой игры Liber. И да, в Liber тоже есть своя версия пещеры! Кроме того, в Храме можно найти книгу Liber и даже заработать за это ачивку.
В "Зимней хижине" вас ждут новые отсылки и сюрпризы, тесно переплетающиеся с предыдущими работами. Таким образом, мы хотим создать для вас по-настоящему уютный и узнаваемый мир Olkon Games.
А первая отсылка – в самом начале игры! У сельского магазина вы встретите знакомый автомат "Кока-кольчик", на этот раз в зимнем антураже, с изображениями Деда Мороза и Снегурочки. И самое главное – теперь вы сможете купить и попробовать этот напиток!
Отличные игры делаете, буду ждать новые! Наши слоняры!💪
Маркетинг от бога же. Для начала 00-х.
В целом это факт. Игра получилась весьма успешной.
Ребят, черный пиар (через спам рекламой в не самом дружелюбном для ваших игр месте) это конечно все еще пиар, но очень хреновый :) Я вам как продажник с образованием полит пиарщика говорю. Вы или место смените, либо подход к рекламе. В идеале лучше игру нормальную, даже как симулятор ходьбы у вас Храм не получился
Ты только что совершил каминаут в своей карьере как проф непригодный.
"Ваш маркетинг г...но, надо менять продукт" о да, продажник с высшим образованием, так и чую этот запах профессионализма
Где я сказал про го? Я максимально вежливо указал, что качество не самое лучшее, и указал на проблемное место в пиаре. Игра не откровенный кал, но такая агрессивная реклама ей не подходит. Вон, какой нибудь "Зайчик" вообще банальная виз. новелла, такая себе честно говоря, но тем не менее она норм продается и нет агрессивной рекламы. Максимум скандал с композитором и то быстро все забыли
видимо ты получал "образование" лет 20 назад и давно уже не работаешь. Понял. Ок.
Нормально они всё делают.
Тут кал про игры постят регулярно (слухи, копипаста) а тут прямой диалог с разработчиками. Но тебе то специалисту виднее
Оооочень многим полюбившаяся, да.
Баблоотмывочная снова вещает
Не завидуй. Сам сидишь на зп в 25 000 рублей на попе ровно, и другим не даешь заработать.
А вдруг я закладчик и миллионами ворочаю?
Вдохновитесь кем-нибудь нормальным и перестаньте делать то, что вы делаете // Руслан Варнин
вам лучше делать 2д игры, ну не можете вы в 3д слишком индюшно выглядит.
кока-кольчик? а почему не кока-инчик?
Kal games снова засирает своими поделками все вокруг...