Zombie Soup выходит в раннем доступе 7 июня ©

Издатель Astrolabe Games и разработчик AeonSparx Interactive объявили, что аркадный шутер Zombie Soup выйдет в Steam Early Access 7 июня по цене $14,99. С демоверсией уже можно ознакомиться на официально странице игры в Steam.

Версия в раннем доступе предложит «более 10 часов веселья и полный опыт», включая все доступные уровни, также «множество» видов оружия и монстров, против которых это самое оружие предстоит пустить в ход. Ожидается, что проект пробудет в раннем доступе два-три месяца, после чего сразу устремится навстречу полноценному релизу.

В Zombie Soup игрокам отводится роль туриста по имени Рики, который оказывается в неожиданном приключении в незнакомом городе, стреляя и уклоняясь от полчищ причудливых существ, и бросая вызов боссам — все ради того, чтобы спасти похищенную девушку!