Создатели Dispatch все ещё не приняли решение о создании второго сезона

В AdHoc Studio начали активные обсуждения второго сезона Dispatch, хотя окончательное решение пока не принято. По словам сооснователя студии и геймдиректора Ника Хермана, команда в ближайшие дни намерена собраться и сформировать чёткий план, однако процесс осложняется необходимостью одновременно поддерживать уже вышедший проект. Игроки, в свою очередь, всё громче требуют ясности — молчание разработчиков вызывает раздражение, и в студии это прекрасно понимают.
Несмотря на осторожные формулировки, разговоры о продолжении звучат всё более конкретно. Ведущий сценарист Пьер Шоретт в шутку упомянул возвращение персонажа Уинтера во втором сезоне, тут же оговорившись, что речь идёт о гипотетическом будущем. Dispatch стал заметным успехом — игра разошлась тиражом более двух миллионов копий и обзавелась преданной фан-базой, но именно это и усиливает внутренние сомнения.
Главная проблема — давление ожиданий. Как объясняет Шоретт, первый сезон создавался семь лет, без внешнего прессинга и заранее сформированного запроса аудитории. Второй же придётся делать значительно быстрее и уже под пристальным вниманием фанатов. Херман подчёркивает: если раньше игроки просто открывали Dispatch и принимали его таким, какой он есть, то теперь любое продолжение будут оценивать прежде всего по тому, чем оно «не является».
Путь Dispatch к релизу был непростым — проект пережил смену формата, потерю издателя и серьёзные творческие пересмотры. Именно поэтому в студии не спешат с решениями: второй сезон возможен, но только если он сумеет выдержать груз ожиданий и не разочаровать тех, кто полюбил первый.
Лучшая игра в которую я прошел в этом году.
Типа, на бесптичье и попа соловей?
Какой вышедший проект и как поддерживать? У них, кроме Dispatch, ничего нет, и то это просто мультфильм.
Ну конечно....не приняли , уверен уже во всю строгают второй сезон , капитализм - куй железо не отходя от кассы.
жду второй сезон 🍿😎💪
Это очень маленькая игра. 1 сезон небольшого сериала (7 часов). 2 сезон бы не помешал.
Херман...xD
7 лет???? Я надеюсь будет много новых сезонов. Игра топ
7 лет ждать вообще не хочется. Надеюсь, договорятся и примутся за работу. Им даже думать не надо, просто дайте во 2 сезоне за романсить Малеволу.
Продолжение это всегда ноша, давление и пристальный взор фанатов. Пусть не спешат, лучше качественно но медленно чем быстро с недовольством.
После такого успеха, это надо быть ткнутыми, чтобы не выпустить вторую игру. Сделают и выпустят, никуда не денутся.