Создатели Dispatch все ещё не приняли решение о создании второго сезона

В AdHoc Studio начали активные обсуждения второго сезона Dispatch, хотя окончательное решение пока не принято. По словам сооснователя студии и геймдиректора Ника Хермана, команда в ближайшие дни намерена собраться и сформировать чёткий план, однако процесс осложняется необходимостью одновременно поддерживать уже вышедший проект. Игроки, в свою очередь, всё громче требуют ясности — молчание разработчиков вызывает раздражение, и в студии это прекрасно понимают.

Несмотря на осторожные формулировки, разговоры о продолжении звучат всё более конкретно. Ведущий сценарист Пьер Шоретт в шутку упомянул возвращение персонажа Уинтера во втором сезоне, тут же оговорившись, что речь идёт о гипотетическом будущем. Dispatch стал заметным успехом — игра разошлась тиражом более двух миллионов копий и обзавелась преданной фан-базой, но именно это и усиливает внутренние сомнения.

Главная проблема — давление ожиданий. Как объясняет Шоретт, первый сезон создавался семь лет, без внешнего прессинга и заранее сформированного запроса аудитории. Второй же придётся делать значительно быстрее и уже под пристальным вниманием фанатов. Херман подчёркивает: если раньше игроки просто открывали Dispatch и принимали его таким, какой он есть, то теперь любое продолжение будут оценивать прежде всего по тому, чем оно «не является».

Путь Dispatch к релизу был непростым — проект пережил смену формата, потерю издателя и серьёзные творческие пересмотры. Именно поэтому в студии не спешат с решениями: второй сезон возможен, но только если он сумеет выдержать груз ожиданий и не разочаровать тех, кто полюбил первый.