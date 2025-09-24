Вышла новая версия Zompiercer 18.0 - много нововведений и исправлений багов

Всем привет дорогие машинисты! В обновлении 18.0 мы получили много нововведений и исправлений багов, перед этим обновлением было долгожданное обновление 17.0 которое добавило 2 новые локации, NPC, квесты и многое другое, но в обновлении 18.0 появилось множество таких-же интересных вещей. Ну чтож... Приступим!

Незначительные улучшения

Добавлено 8 новых материалов для покраски полов и стен.

Сняты ограничения на установку крыши с лестничным проемом на втором этаже. Обновлен вступительный текст для большинства языков.

Исправление багов

Исправлен баг, при котором игрок не могу установить мебель на платформу поезда рядом с переключателями железнодорожного полотна.

Исправлен баг, при котором железные стулья сдвигались физически, но визуально оставались на месте.

Основные изменения

Это обновление былое простым патчем, в этом обновлении....

Редизайн локомотива и верстака.

Добавлено 7 построек для локомотива.

Редизайн платформы вагона.

Необходимость устанавливать полы в платформу вагона.

Реализована возможность устанавливать материалы на пол.

Теперь ваш локомотив будет выглядеть не просто как обычный локомотив поезда, что неуместно стоит перед большими брутальными вагонами, а будет настоящим монстром среди других локомотивов! И также теперь у вас не сразу будет пол на поезде, для начала вам нужно будет его создать, не переживайте он не много стоит, простой деревянный пол стоит 5 дерева. Теперь вы можете красить пол как стены.

Локомотив до редизайна и улутшения

локомотив внутри после редизайна

Локомотив снаружи после редизайна и улутшения!

Итог: Данное обновление отличное, в нем исправили баги, сделали множество улутшений и вот - Редизайн локомотива и улутшения на локомотив, вот самое главное что привнесло обновление

Галерея обновления

Поезд без пола.

Открытая вкладка улучшений локомотива в меню строительства.