Вышла новая версия Zompiercer 18.0 - много нововведений и исправлений багов

Всем привет дорогие машинисты! В обновлении 18.0 мы получили много нововведений и исправлений багов, перед этим обновлением было долгожданное обновление 17.0 которое добавило 2 новые локации, NPC, квесты и многое другое, но в обновлении 18.0 появилось множество таких-же интересных вещей. Ну чтож... Приступим!
Незначительные улучшения
Добавлено 8 новых материалов для покраски полов и стен.
Сняты ограничения на установку крыши с лестничным проемом на втором этаже. Обновлен вступительный текст для большинства языков.
Исправление багов
- Исправлен баг, при котором игрок не могу установить мебель на платформу поезда рядом с переключателями железнодорожного полотна.
- Исправлен баг, при котором железные стулья сдвигались физически, но визуально оставались на месте.
Основные изменения
Это обновление былое простым патчем, в этом обновлении....
- Редизайн локомотива и верстака.
- Добавлено 7 построек для локомотива.
- Редизайн платформы вагона.
- Необходимость устанавливать полы в платформу вагона.
- Реализована возможность устанавливать материалы на пол.
Теперь ваш локомотив будет выглядеть не просто как обычный локомотив поезда, что неуместно стоит перед большими брутальными вагонами, а будет настоящим монстром среди других локомотивов! И также теперь у вас не сразу будет пол на поезде, для начала вам нужно будет его создать, не переживайте он не много стоит, простой деревянный пол стоит 5 дерева. Теперь вы можете красить пол как стены.
Локомотив до редизайна и улутшения
локомотив внутри после редизайна
Локомотив снаружи после редизайна и улутшения!
Итог: Данное обновление отличное, в нем исправили баги, сделали множество улутшений и вот - Редизайн локомотива и улутшения на локомотив, вот самое главное что привнесло обновление
Галерея обновления
Поезд без пола.
Открытая вкладка улучшений локомотива в меню строительства.
Великолепная игра, очень ламповая.