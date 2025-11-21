ЧАТ ИГРЫ
Zoopunk 2027 г.
Экшен, От третьего лица
В Zoopunk будет 3 игровых персонажа со своими уникальными боевыми стилями

Gruz_ Gruz_

Помните F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch — стильную метроидварию 2021 года, в которой вы в роли крутого кролика пробивались через постапокалиптический мир? Студия TIGames возвращается к этой франшизе, но в немного ином ключе. Мир дизельпанка стал значительно более открытым и делает акцент на плавных движениях, вертикальности и динамичных ближних боях.

Забудьте о 2,5D — Zoopunk переходит на полноценный вид от третьего лица, который по атмосфере местами напоминает сюрреалистическую Death Stranding, в котором вас будут ждать три игровых персонажа: носорог Браттон, кролик Рэйтон и бурундук Трикси. По словам разработчиков, создавая персонажей, они учитывали не только их уникальный стиль боя, но и повадки животных, что даст игрокам возможность выбрать тот подход, который соответствует их игровому стилю.

Наличие трех игровых персонажей открывает возможности для более глубокого и стратегического игрового опыта. Хотя каждый из них имеет свой фокус, вместе они образуют сбалансированную команду, способную противостоять сложным угрозам. Таким образом, приквел позиционируется как один из самых амбициозных проектов TiGames.

Zoopunk пока не имеет конкретной даты выхода. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5.

Комментарии:  10
Trinity_ExDeath

о, игра для квадроберов в стиле DMC

3
Lekref

Интимные сцены будут?

2
ZAUSA
Интимные сцены будут?

Да. Хомяк будет сидеть не на плече, а на роге.

WerGC

эту игру я жду и готов купить

ps правильный биомутант

1
Neko-Aheron

Это вообще, что ? соулс лайк ?

ZAUSA
Это вообще, что ? соулс лайк ?

Это боевые хомяко-девушки (наверное) в мире Zoopunk, но всем срать.

Neko-Aheron ZAUSA

Спасибо, ня. Я рад(а), что тебе не насрать, ня :D

WerGC

врядли по боевки ближе к GoW

ZAUSA

Меч-лампочка как в ЗВ?

VenomTRat

Если Кооп будет, вообще огонь , особенно если сплитскрин