В Zoopunk будет 3 игровых персонажа со своими уникальными боевыми стилями

Помните F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch — стильную метроидварию 2021 года, в которой вы в роли крутого кролика пробивались через постапокалиптический мир? Студия TIGames возвращается к этой франшизе, но в немного ином ключе. Мир дизельпанка стал значительно более открытым и делает акцент на плавных движениях, вертикальности и динамичных ближних боях.

Забудьте о 2,5D — Zoopunk переходит на полноценный вид от третьего лица, который по атмосфере местами напоминает сюрреалистическую Death Stranding, в котором вас будут ждать три игровых персонажа: носорог Браттон, кролик Рэйтон и бурундук Трикси. По словам разработчиков, создавая персонажей, они учитывали не только их уникальный стиль боя, но и повадки животных, что даст игрокам возможность выбрать тот подход, который соответствует их игровому стилю.

Наличие трех игровых персонажей открывает возможности для более глубокого и стратегического игрового опыта. Хотя каждый из них имеет свой фокус, вместе они образуют сбалансированную команду, способную противостоять сложным угрозам. Таким образом, приквел позиционируется как один из самых амбициозных проектов TiGames.

Zoopunk пока не имеет конкретной даты выхода. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5.