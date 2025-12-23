ЧАТ ИГРЫ
007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.4 188 оценок

IO Interactive перенесла релиз 007 First Light на 2 месяца

monk70 monk70

Студия IO Interactive объявила, что выпуск амбициозного экшена о Джеймсе Бонде 007 First Light сдвинут на 27 мая 2026 года — на два месяца позже запланированного срока.

Разработчики подчёркивают, что игра уже полностью проходима от начала до конца, а дополнительное время потребуется для полировки и доведения качества до нужного уровня. По словам IO Interactive, перенос позволит выпустить «самую сильную версию проекта на старте» и заложить основу для долгосрочного успеха.

Новые подробности о 007 First Light пообещали раскрыть в начале 2026 года.

DemandingRufus

Сколько не переноси, а страшилы из игры красивее не станут.

sa1958

Ну и хорошо, пусть сделают как следует.

maximus388

Могут себе позволить, эта дата как раз недавно освободилась, заодно не придется кранчить на праздниках.
Думается, мало кто расстроится этому переносу. По увиденному игра вообще никакого интереса не вызывает, ни визуально, ни геймплейно, где этому подростковому Бонду только штрих-кода на затылке не хватает.

Di Raizel

Норм игра типа Uncharted с Хитманом. Интерес у тебя видимо вызывает только майнкрафт с дотой и Кс кой...

hpi

А они гта6 не боятся?

R01Adil

Гта перенесли , поэтому

Di Raizel

гта 6 выйдет в лучшем случае в конце 2027, там все плохо.

Saka Madiq Di Raizel

если не прав, выпьешь свою мочу?

Антон Радикалушкин

Досадно. Планировал в марте и Феврале заценить вместе с резиком 😁

