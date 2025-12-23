IO Interactive перенесла релиз 007 First Light на 2 месяца

Студия IO Interactive объявила, что выпуск амбициозного экшена о Джеймсе Бонде 007 First Light сдвинут на 27 мая 2026 года — на два месяца позже запланированного срока.
Разработчики подчёркивают, что игра уже полностью проходима от начала до конца, а дополнительное время потребуется для полировки и доведения качества до нужного уровня. По словам IO Interactive, перенос позволит выпустить «самую сильную версию проекта на старте» и заложить основу для долгосрочного успеха.
Новые подробности о 007 First Light пообещали раскрыть в начале 2026 года.
Сколько не переноси, а страшилы из игры красивее не станут.
Ну и хорошо, пусть сделают как следует.
Могут себе позволить, эта дата как раз недавно освободилась, заодно не придется кранчить на праздниках.
Думается, мало кто расстроится этому переносу. По увиденному игра вообще никакого интереса не вызывает, ни визуально, ни геймплейно, где этому подростковому Бонду только штрих-кода на затылке не хватает.
Норм игра типа Uncharted с Хитманом. Интерес у тебя видимо вызывает только майнкрафт с дотой и Кс кой...
А они гта6 не боятся?
Гта перенесли , поэтому
гта 6 выйдет в лучшем случае в конце 2027, там все плохо.
если не прав, выпьешь свою мочу?
Досадно. Планировал в марте и Феврале заценить вместе с резиком 😁