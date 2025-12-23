IO Interactive перенесла релиз 007 First Light на 2 месяца

Студия IO Interactive объявила, что выпуск амбициозного экшена о Джеймсе Бонде 007 First Light сдвинут на 27 мая 2026 года — на два месяца позже запланированного срока.

Разработчики подчёркивают, что игра уже полностью проходима от начала до конца, а дополнительное время потребуется для полировки и доведения качества до нужного уровня. По словам IO Interactive, перенос позволит выпустить «самую сильную версию проекта на старте» и заложить основу для долгосрочного успеха.

Новые подробности о 007 First Light пообещали раскрыть в начале 2026 года.