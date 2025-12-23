ЧАТ ИГРЫ
Werewolf: The Inner Beast TBA
Шутер, Инди, От третьего лица, Научная фантастика
7 1 оценка

Для порноигры Project Werewulf анонсирована SFW-версия

Tiger Goose Tiger Goose

Вышедший в этом году хоррор на выживание Project Werewulf отметился успешным принятием игроков, если отталкиваться от рейтинга одобрения в 85 процентов на основе пользовательских обзоров в Steam. Одной из особенностей проекта является наличие эротического контента. Но разработчики из FTRGameStudio решили охватить более широкую аудиторию, часть которой желает сосредоточиться на боевой и хоррорной частях, избегая при этом откровенного контента. С этой целью анонсирована безопасная, SFW-версия (safe for work) игры. Новый проект получил название Werewolf: The Inner Beast.

Авторы подчёркивают, что не призывают поигравших в Project Werewulf приобретать Werewolf: The Inner Beast. Как уже отмечалось, это во многом та же игра, но без откровенного контента и с акцентом на мрачной атмосфере. Project Werewulf, как и ранее, будет получать обновления, хоть команда и намерена переключить внимание на предстоящий проект.

Дата выхода Werewolf: The Inner Beast пока не объявлена. Однако демоверсия игры должна появиться в феврале 2026 года.

24
11
Комментарии:  11
WerGC
Для порноигры

слишком громко для этой поделки

12
Tom[Cat]

В чем порно там выражалось?

6
Святой Джо

Во влажных мечтах афтора-копираста. Он в комнатке сидит у себя, копирует, подставляет в заголовок слово "порно" и думает вот щас как народ хлынет, потирает ручки, потеет, радуется.

hamshut

Мдаа, зумеры походу не знают, что такое "порно")

6
KILLA06

лучше ,чем экз сони

3
Egik81

Повторяют Lust from Beyond например. Когда позднее вышла Lust from Beyond: M Edition. Так сказать версия для традиционных семейных ценностей.

3
ant 36436

Чемодан без ручки. Разрабы угадайте с одного раза за что у вас положительные отзывы?

2
SOLUS5678

Хорошо что разработчики расширяют круг игроков. Надеюсь у них всё получиться.

1
NРС

Назовите что-то бесполезнее этого.

Giggity

Комменты на ПГ

3
Рикочико

Наконец-то адекватный подражатель Dead Space.