Для порноигры Project Werewulf анонсирована SFW-версия

Вышедший в этом году хоррор на выживание Project Werewulf отметился успешным принятием игроков, если отталкиваться от рейтинга одобрения в 85 процентов на основе пользовательских обзоров в Steam. Одной из особенностей проекта является наличие эротического контента. Но разработчики из FTRGameStudio решили охватить более широкую аудиторию, часть которой желает сосредоточиться на боевой и хоррорной частях, избегая при этом откровенного контента. С этой целью анонсирована безопасная, SFW-версия (safe for work) игры. Новый проект получил название Werewolf: The Inner Beast.
Авторы подчёркивают, что не призывают поигравших в Project Werewulf приобретать Werewolf: The Inner Beast. Как уже отмечалось, это во многом та же игра, но без откровенного контента и с акцентом на мрачной атмосфере. Project Werewulf, как и ранее, будет получать обновления, хоть команда и намерена переключить внимание на предстоящий проект.
Дата выхода Werewolf: The Inner Beast пока не объявлена. Однако демоверсия игры должна появиться в феврале 2026 года.
слишком громко для этой поделки
В чем порно там выражалось?
Во влажных мечтах афтора-копираста. Он в комнатке сидит у себя, копирует, подставляет в заголовок слово "порно" и думает вот щас как народ хлынет, потирает ручки, потеет, радуется.
Мдаа, зумеры походу не знают, что такое "порно")
лучше ,чем экз сони
Повторяют Lust from Beyond например. Когда позднее вышла Lust from Beyond: M Edition. Так сказать версия для традиционных семейных ценностей.
Чемодан без ручки. Разрабы угадайте с одного раза за что у вас положительные отзывы?
Хорошо что разработчики расширяют круг игроков. Надеюсь у них всё получиться.
Назовите что-то бесполезнее этого.
Комменты на ПГ
Наконец-то адекватный подражатель Dead Space.