Вышел новый трейлер 2XKO - файтинга по League of Legends

Riot Games представила геймплейный трейлер 2XKO — файтинга во вселенной League of Legends. Дата выхода игры все еще неизвестна.

В 2XKO будут сражаться персонажи League of Legends. На текущий момент известно, что в файтинг добавят Ари, Ясуо, Дариуса, Иллаой и Экко. В игре геймеры будут драться в парном режиме 2 на 2.

Впервые Riot Games анонсировала 2XKO в 2019 году — тогда проект был известен под названием Project L. В 2023 году фанаты опробовали раннюю версию игры в рамках чемпионата EVO 2023.