Carmageddon: Rogue Shift TBA
Экшен, Выживание, Гонки, Автомобили
8.6 24 оценки

Первый геймплей Carmageddon: Rogue Shift

Стоит напомнить, что новая часть станет гоночным месиловом с зомби в жанре RogueLite.

Выход игры состоится в начале 2026 года на PS5, Xbox Series S|X, Switch 2 и PC.

Иваныч из Тулы

Приемлемо 👍

Батон Батоныч

Ужс.

GhostKalik

Что-то от новой картинки ощущается не "Carmageddon", а "Death Track: Возрождение"

нитгитлистер

картинка симпотная, физика чем то андеграунд 2 напомнила. ждём но не надеемся

Johnny Rotten

Очень поносно, это не кармагедон. Видимо придется даже из списка желаемого дропать.

ChillOrvilleton

В чем проблема на мобилку выпустить? там спроса больше будет, да и графика соответствует. Для пк не впечатляет, а вот для мобильного хейминга норм сойдет, в метро или на парах скоротать время

The Path to Yourself

Видно ты просто мобильный геймер и тебе это надо

ZNGRU ZCRUT

На мобилках автогонки не особо покупают.
Ну а бесплатные автогонки на мобилках - примитивный кал с анальным донатом.

Майкл Скотт

Шлак без открытого мира, это что угодно но не карма

VIGITAL ART

Мне понравилось как он в поворот зашел . Возможно весёлая аркадная физика будет 👍Кармагедон это одна из первых игр которую я игра на ПК 💻

Samson48

К сожалению от Кармагедона тут только название.

AlluringJake

Жаль что Рогалик(((

Anglerfish

Зомби? Meh.

