Первый геймплей Carmageddon: Rogue Shift

Стоит напомнить, что новая часть станет гоночным месиловом с зомби в жанре RogueLite.
Выход игры состоится в начале 2026 года на PS5, Xbox Series S|X, Switch 2 и PC.
Приемлемо 👍
Ужс.
Что-то от новой картинки ощущается не "Carmageddon", а "Death Track: Возрождение"
картинка симпотная, физика чем то андеграунд 2 напомнила. ждём но не надеемся
Очень поносно, это не кармагедон. Видимо придется даже из списка желаемого дропать.
В чем проблема на мобилку выпустить? там спроса больше будет, да и графика соответствует. Для пк не впечатляет, а вот для мобильного хейминга норм сойдет, в метро или на парах скоротать время
Видно ты просто мобильный геймер и тебе это надо
На мобилках автогонки не особо покупают.
Ну а бесплатные автогонки на мобилках - примитивный кал с анальным донатом.
Шлак без открытого мира, это что угодно но не карма
Мне понравилось как он в поворот зашел . Возможно весёлая аркадная физика будет 👍Кармагедон это одна из первых игр которую я игра на ПК 💻
К сожалению от Кармагедона тут только название.
Жаль что Рогалик(((
Зомби? Meh.