Красочный платформер 30XX получил крупный патч в честь полноценного релиза ©

Экшен-прыгалка (как называют проект сами авторы) 30XX спустя несколько лет покинула ранний доступ и добралась до официального релиза. Конечно же, не обошлось и без большого патча, который привнес немало интересных нововведений и полезных исправлений.

Главное изменение, которое пришло с релизной версией - это акцент на высокоуровневый контент игры. Теперь во всех режимах, кроме Maker, можно будет окунуться эндгейм-контент, который начинается сразу после восьмого уровня, предоставляя игрокам возможность продолжать спасение мира. Также были устранены основные баги, включая проблемы с онлайн-игрой и режимом Mega. По словам авторов, все усилия были направлены на создание более качественного и плавного геймплея.

Команда разработчиков выразила большую благодарность пользователям, что те поддерживали проект на протяжении всего пути, и сообщила, что в ближайшие месяцы планируется еще больше улучшений и нововведений, таких как: дополнительный контент, новые персонажи, улучшенная поддержку модов и многое другое. Выход версии 1.0 означает, что игра перешла на новый этап развития, и команда с нетерпением ждет возможности поделиться информацией о предстоящих обновлениях.