The 7th Guest получит обновленную VR-версию ©

Издатель Vertigo Games и соразработчики Vertigo Studios Rotterdam и Exkee представили проект The 7th Guest VR. Это переосмысление в виртуальной реальности интерактивной загадочной головоломки, ставшей революцией в компьютерных играх, будет выпущено для Meta Quest 2, Meta Quest 3 и PC VR в конце этого года.

Когда в середине 90-х годов вышла оригинальная игра The 7th Guest, она, по меткому выражению Билла Гейтса, установила "новый стандарт интерактивных развлечений". Разработанная компаниями Trilobyte и Virgin Interactive Entertainment, игра The 7th Guest стала пионером в использовании технологии CD-ROM. Благодаря потрясающей 3D-графике с предварительным рендерингом, зрелому сюжету и видеоклипам в реальном времени, поддерживающим повествование, игра завоевала миллионы поклонников по всему миру.

Теперь популярная мрачная игра возвращается полностью обновленной для VR, с дополнительными улучшениями для создания максимального впечатления от The 7th Guest.

"Когда я играл в оригинальную игру, я был заворожен, все казалось таким реальным и таинственным. Возможность перенести эту культовую игру в VR - это воплощение мечты, и мне не терпится поделиться результатом со всеми", - говорит директор игры Пол ван дер Меер.