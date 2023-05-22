Эксперты проанализировали режим A Plague Tale: Requiem с 60 FPS на PS5 и Xbox Series X

Мрачное приключение A Plague Tale: Requiem в начале этого месяца получило важное обновление. Разработчики из Asobo Studio добавили в игре дополнительный режим производительности, который позволяет играть с 60 FPS на консолях текущего поколения. Технические эксперты из Digital Foundry проверили игру с этим патчем и рассказали, как работает проект с более высоким количеством кадрам.
Судя по реакции специалистов, они остались довольны проделанной работой Asobo Studio. A Plague Tale: Requiem в более производительном режиме сохраняет высокое качество визуальных эффектов и текстур, при этом позволяя наслаждаться игровым процессом в 60 FPS.
Вот как работает проект на PS5 и Xbox Series X после обновления:
- Заметных падений с 60 FPS на обеих консолей не было обнаружено;
- Крысы работают со скоростью 30 кадров в секунду в игровом процессе, хотя во время фиксированных кат-сцен / декораций — 60 кадров в секунду;
- Игра работает в разрешении 1080p с масштабированием;
- NPC работают со скоростью от 20 до 30 кадров в секунду и до полных 60 кадров в секунду в зависимости от расстояния на консолях в режиме производительности;
- В производительном режиме было снижено качество текстур, листы, окклюзии и теней, однако визуально игра выглядит все еще хорошо;
- Свободно бродячие стаи/животные в городах полностью удалены на консолях;
A Plague Tale: Requiem доступна для игры на ПК и консолях.
Игра бомба, не ожидал,что будет такая развязка
1080p с масштабированием - всё что нужно знать о помоях текущего поколения, а на них еще года 4 сидеть инвалидам и под их убогое железо будут пилится игры, тоесть топтание на месте опять столько лет, я на 3080 на высоких прошел в 2к, частота была 80 - 100 кадров, если масштабировать через dldsr до 4к, то частота 60 - 80
Ты это расскажи новым звезным войном, как они идут на ПК, по твоей логике ПК тянет вниз, или этот другое
Там и в 4к при DLSS качестве спокойно под 60 тянет на 2080 Ti, просто через конфигуратор убирается один параметр, дальность, разница видна будет только в фоторежиме и то, если камеру поднять наверх, на высоту «птичьего полёта». Вообще, 60 ФПС этой игре не надо, на тех же 40 ФПС уже более чем, не ясно, зачем нужен режим 1080р, игра слишком детализированная, чтобы жертвовать графикой.