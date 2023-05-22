Эксперты проанализировали режим A Plague Tale: Requiem с 60 FPS на PS5 и Xbox Series X ©

Мрачное приключение A Plague Tale: Requiem в начале этого месяца получило важное обновление. Разработчики из Asobo Studio добавили в игре дополнительный режим производительности, который позволяет играть с 60 FPS на консолях текущего поколения. Технические эксперты из Digital Foundry проверили игру с этим патчем и рассказали, как работает проект с более высоким количеством кадрам.

Судя по реакции специалистов, они остались довольны проделанной работой Asobo Studio. A Plague Tale: Requiem в более производительном режиме сохраняет высокое качество визуальных эффектов и текстур, при этом позволяя наслаждаться игровым процессом в 60 FPS.

Вот как работает проект на PS5 и Xbox Series X после обновления:

Заметных падений с 60 FPS на обеих консолей не было обнаружено;

Крысы работают со скоростью 30 кадров в секунду в игровом процессе, хотя во время фиксированных кат-сцен / декораций — 60 кадров в секунду;

Игра работает в разрешении 1080p с масштабированием;

NPC работают со скоростью от 20 до 30 кадров в секунду и до полных 60 кадров в секунду в зависимости от расстояния на консолях в режиме производительности;

В производительном режиме было снижено качество текстур, листы, окклюзии и теней, однако визуально игра выглядит все еще хорошо;

Свободно бродячие стаи/животные в городах полностью удалены на консолях;

A Plague Tale: Requiem доступна для игры на ПК и консолях.