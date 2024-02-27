Юмористическое приключение A Twisted Tale выйдет в начале марта

Немецкая компания-разработчик Voodoo Bembel объявила, что ее приключение A Twisted Tale выйдет 7 марта.

Игрокам предстоит взять на себя роль девушки Вио и отправиться в путешествие по различным мирам, встречаясь с сумасшедшими персонажами и неожиданными поворотами, а также симпатичный рисованный и анимированный арт-стиль.

Мы немного старомодны, потому рисуем фоны для игры по-старинке: бумага, карандаш и чернила. Раскрашиваем получившийся рисунок уже на компьютере. Чтобы лишний раз не пачкать стол краской.

Кампания на Kickstarter помогла воплотить игру в жизнь, собрав 31 211 евро при цели в 17 500 евро.