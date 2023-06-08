Анонсирован атмосферный 2D-платформер-головоломка A Void Hope для ПК и Nintendo Switch ©

Elden Pixels представила свой атмосферный 2D-платформер-головоломку «A Void Hope», выходящий на ПК и Switch, в загадочном новом трейлере, который дебютировал на цифровой выставке Guerrilla Collective 2023.

Игровая демоверсия для ПК будет доступна во время Steam Next Fest с 19 по 26 июня. Благодаря великолепной пиксельной графике, которой славится Elden Pixels, а также саундтреку от известного исполнителя синтвейва Waveshaper, A Void Hope перенесет вас в разрушающийся город, жители которого медленно теряют свои воспоминания, превращаясь в оболочки прежнего «я».

Неотразимая тайна A Void Hope раскрывается с точки зрения пары, ищущей лекарство от болезни, охватившей их город. В их личном путешествии вы раскопаете воспоминания, которые не всегда легко интерпретировать, когда вы ищете смысл в мире, где все медленно ускользает.

Вам предлагается вникнуть в каждый уголок атмосферного города A Void Hope, посетить различные области и нырнуть в здания, чтобы исследовать их изнутри. С помощью головоломок и платформера вы столкнетесь с множеством проблем, стоящих перед вами, и обнаружите ключевые предметы, которые позволят вам получить доступ к новым областям и продвинуться по сюжету. Тщательно созданная атмосфера создает эмоциональный и эстетически привлекательный опыт.

A Void Hope уже доступна для добавления в список желаний в Steam.