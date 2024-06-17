Компания Konami представила eFootball Season 7: King of the Continent

В последнем крупном обновлении для бесплатной игры eFootball добавлены две турнирные кампании - Кубок Европы и Кубок Америки.

Их запуск приурочен к Евро-2024, который стартовал в Германии, и Кубку Америки по футболу, который начнется 20 июня в США.

"Пока два крупнейших футбольных континента выходят на поле, пользователи eFootball тоже могут принять участие в этих двух внутриигровых кампаниях", - заявили в Konami.

В них пользователи будут использовать свои команды мечты в турнирном стиле, получая все больше внутриигровых наград по мере прохождения раундов. В рамках этого праздника международного футбола пользователи также смогут выиграть несколько особых карточек игроков благодаря своим достижениям в кампании. Будут разыграны 4 х "Highlight: Франция" и 5 х "Highlight: Аргентина" в качестве призов в кампаниях Кубка Европы и Кубка Америки соответственно.

eFootball подарит всем пользователям одну бесплатную карту "Highlight: France" в качестве подарка при входе в игру в течение 7-го сезона.

В новом сезоне игроки также смогут выставить в свои "Команды мечты" полный состав из 11 игроков одной из национальных сборных. В состав команд будут включены сборные Аргентины, Франции, Португалии, Англии, Бразилии и Турции.

Кроме того, обновленный режим совместной игры позволит игрокам сражаться с искусственным интеллектом, что сократит время ожидания начала матча.

В апреле количество загрузок игры eFootball на всех платформах достигло 750 миллионов, что больше, чем 700 миллионов, о которых Konami сообщала в январе.