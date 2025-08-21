Ранняя версия Active Matter стартует 9 сентября - предзаказы уже открыты

Оперативники! Ранняя версия Active Matter станет доступна 9 сентября. А уже сегодня стартуют предзаказы трёх изданий: Продвинутого, Премиального и издания «Элитный отряд». Предзаказы доступны в магазине Gaijin.net

Издания включают доступ к ранней версии игры и стартовому набору оружия, снаряжения и других материалов и усилений. Арсенал подойдет как для штурмовиков, так и для снайперов: дроны, робособаки, уникальные предметы и полезные ресурсы помогут на начальных этапах пути в мультивселенной.

До 9 сентября, 18:00 МСК действует скидка 10% на любое издание. Также обладатели предзаказа получат в подарок уникальную оболочку персонажа «Повстанец».

Любое издание можно улучшить до более продвинутого.

Подарки за участие в ЗБТ

Оперативники, спасибо за вашу помощь на этапе тестирования!

Мы ценим ваш вклад и хотим отблагодарить всех активных участников закрытого бета-тестирования:

Каждый из вас, кто провёл в игре более 2 часов, бесплатно получит Стандартное издание Active Matter

Те, кто посвятил мультивселенной более 40 часов, станут обладателями Продвинутого издания с уникальным оружием и дополнительным снаряжением

Для получения бонуса предзаказа, вы можете улучшить своё издание.

Спасибо за вашу поддержку! Совсем скоро вы снова отправитесь в мультивселенную на поиски активной материи!