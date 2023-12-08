Hooded Horse и Eremite Games рады сообщить, что темная фэнтезийная градостроительная игра Against the Storm вышла из раннего доступа. Игра отмечает свой переход на версию 1.0 новым режимом игры, дебютом в PC Game Pass и Supporter Pack!

Новый режим "Десница королевы" открывает эру 1.0 и является эндгейм контентом, специально разработанным для опытных наместников. Механика похожа на обычные экспедиции по Мировой карте, но с дополнительными сложностями. Например, Древние печати будут находиться далеко от стартовой локации игрока, а на их прохождение отводится всего один цикл. Кроме того, игрокам придется более стратегически подходить к выбору апгрейдов.

За время раннего доступа в игре Against the Storm произошли значительные изменения: каждые две недели выходят обновления контента, которые вносят множество крупных и мелких изменений. Также были существенно переработан стратегический слой, не говоря уже о множестве новых событий на полянах, зданий и прочего.

Пакет Against the Storm Supporter Pack содержит официальный саундтрек игры, а также обои 4K, наборы эмодзи, взгляд за кулисы с концепт-артами и многое другое.

В настоящее время игра имеет рейтинг 95 % "Подавляющее большинство положительных отзывов" в Steam и более 15 000 рецензий.