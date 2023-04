Инсайдер: завтра состоится анонс нового квеста Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case ©

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case будет представлена завтра, 18 апреля 2023 года, компанией Microids. Об этом заранее сообщает известный инсайдер billbil-kun, сообщив заодно как дату выхода, так и такую информацию, как цена и PEGI.

По словам инсайдера, Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case выйдет 30 сентября 2023 года и будет стоить 26,99 евро. PEGI - 12. Помимо этой информации, он представил и логотип игры, который вы можете увидеть выше.

Очевидно, что то, о чем было сообщено, является лишь утечкой, а не официальным анонсом на данный момент, но billbil-kun - известный инсайдер и всегда делился достоверной информацией об игровом мире, начиная с игр PS Plus и Epic Games Store и заканчивая анонсами подобного рода. Поэтому его словам можно верить.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, как мы предполагаем, будет похожа на предыдущую игру Microids, посвященную бельгийскому детективу: Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, вышедшую в 2021 году.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases - это детективная игра с изометрическим видом, в которой нам предлагается исследовать окружающую среду, находить улики и допрашивать подозреваемых. Посмотрим, будет ли эта новая игра, представленная billbil-kun, похожа на нее, или Microids стремится к чему-то совершенно иному.